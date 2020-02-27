Гороскоп по картам Таро на 28 февраля: кого ждет удача

Гороскоп на 28 февраля 2020, по картам Таро предсказывает насыщенный на события день для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Рыцарь денариев

Ничего не бойтесь и двигайтесь только вперед. Вы должны быть сильными и смелыми, чтобы достичь результатов. Карты Таро обещают вам необычный и наполненный приключениями день.

Телец - Туз мечей

Правда не всегда на вашей стороне, поэтому у вас есть шанс прибегнуть к обману. Воспользоваться им или нет - решить можете только вы.

Близнецы - Семерка кубков

Близнецы, карты Таро рекомендуют вам попытаться отдохнуть и прекратить пытаться всем угодить. Пришло время жить для себя и наслаждаться этой жизнью. Также будьте добры к окружающему миру.

Рак - Туз жезлов

Ваше призвание - вести за собой и руководить. Но вы не пытаетесь делать что-то для своего будущего, а просто плывете по течению. Не бойтесь ничего и только тогда вы сможете кардинально изменить свою жизнь.

Лев - Башня

Вы взобрались на вершину собственной веры и презрительно смотрите на тех, кто находится внизу. Прекратите это, поскольку в падать вниз и не получить потом помощи - очень сложно и больно.

Дева - Дворец кубков

Не пытайте иллюзий и лишних надежд. Вам предстоит самостоятельно сражаться за свою судьбу и не боятся ничего. Не реагируйте на критику и делайте только то, что задумали.

Весы - Шестерка мечей

Вы перестали видеть волшебство в обыденных вещах и вам следует кардинально изменить свою жизнь. Изменения помогут вам справиться с тревогами.

Скорпион - Туз денариев

Будьте сильны в этот день. Стойте на своем и отвечайте за свои слова. Вам предстоит решить важную проблему, поэтому не отвлекайтесь на посторонние дела и чужие заботы.

Стрелец - Повешенный

Эта карта сулит вам перемены и изменения. Вам необходимо принять их и не боятся негативного исхода. Помните, что на ошибках можно учиться и благодаря им становиться только сильнее.

Козерог - Десятка кубков

28 февраля гороскоп по картам Таро рекомендует Козерогам уделить время состоянию своего здоровья. Если вас что-то беспокоит - обратитесь к специалистам, которые смогут вам помочь.

Водолей - Шестерка жезлов

Вы постоянно находитесь в состоянии стресса из-за того, что пытаетесь все контролировать. Вам следует изменить это, поскольку такое поведение приносит негатив не только вам, но и вашему окружению.

Рыбы - Император

Сила и верность - слова, которые должны сопровождать вас на протяжении этого дня. Соберитесь с мыслями и сделайте все, что запланировали.

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