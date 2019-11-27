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Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

6.1т
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Гороскоп на 27 ноября 2019 года, по картам Таро предсказывает Львам сложный и неприятный день, а вот Дев ждет успех и неожиданное приключение.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи
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ОВЕН Пятерка Жезлов

Овнам придется найти в себе силы двигаться дальше, чтобы сделать свою работу хорошо. Будьте осторожны, поскольку рядом с вами есть недоброжелатель, который хочет испортить результат вашей работы.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Будьте мудрыми и чуткими в этот день, поскольку вам придется принимать важные решения, от которых зависит не только ваше будущее. Вам придется защищаться от врагов и оберегать собственную семью.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

БЛИЗНЕЦЫ Императрица

Обратите внимание на своих коллег. Они могут навредить вам в этот день. Также обратите внимание на состояние своего здоровья. В последнее время вы слишком эмоционально реагируете на внешние факторы и это негативно на вас отражается.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

РАК Мир

Будьте открыты ко всему новому в этот день. Вам предстоит получить важное сообщение, которое может кардинально изменить вашу жизнь. Но не думайте, что ваше вранье сойдет вам с рук.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

ЛЕВ Двойка Жезлов

Будьте внимательны к своим близким. В последнее время вы слишком часто бываете грубым. Кроме того, вам предстоит узнать, что-то необычное в этот день. Готовьтесь к изменениям.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

ДЕВА Пятерка Кубков

Подумайте о своем будущем. Соберитесь с силами и начните новую жизнь. Не бойтесь меняться и вычеркивать из своей жизни лишних людей, которые мешают вам двигаться дальше.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

ВЕСЫ Паж Денариев

Будьте рассудительны и внимательны в этот день. Не пытайтесь никого обманывать или получить выгоду нечестным путем. Вам придется постоять за себя, поэтому постарайтесь держать удар и не показывать свою слабость.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

СКОРПИОН Звезда

Способность сиять отнять невозможно, помните об этом. Вы сами излучаете свет, поэтому не бойтесь делиться ним с другими. Не отказывайте никому в помощи в этот день.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

СТРЕЛЕЦ Повешенный

Не бойтесь того, что эта карта выглядит устрашающе. Ее значение не всегда такое. Вам нужно просто продуктивно поработать в этот день и обязательно провести время со своей семьей.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

КОЗЕРОГ Луна

Постарайтесь расслабиться и собраться с мыслями. В ближайшее время вам придется отправиться в путь, который принесет вам удовольствие. Готовьтесь к этому путешествию.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

ВОДОЛЕЙ Тройка Кубков

Постарайтесь отдохнуть в этот день. В последнее время вы слишком сильно устаете и это негативно влияет на вашу продуктивность и результат работы, поэтому исправьте это.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

РЫБЫ Двойка мечей

Не думайте о том, что вам все сойдет с рук. Ваш обман в скором времени раскроется, поэтому лучше признайтесь сами. Будьте внимательны к деталям, которые смогут подсказать вам, что делать дальше.

Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

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Автор
Мария Дидык
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