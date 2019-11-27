Гороскоп по картам Таро на 27 ноября 2019: кого ждут неудачи

Гороскоп на 27 ноября 2019 года, по картам Таро предсказывает Львам сложный и неприятный день, а вот Дев ждет успех и неожиданное приключение.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овнам придется найти в себе силы двигаться дальше, чтобы сделать свою работу хорошо. Будьте осторожны, поскольку рядом с вами есть недоброжелатель, который хочет испортить результат вашей работы.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Будьте мудрыми и чуткими в этот день, поскольку вам придется принимать важные решения, от которых зависит не только ваше будущее. Вам придется защищаться от врагов и оберегать собственную семью.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Обратите внимание на своих коллег. Они могут навредить вам в этот день. Также обратите внимание на состояние своего здоровья. В последнее время вы слишком эмоционально реагируете на внешние факторы и это негативно на вас отражается.

РАК – Мир

Будьте открыты ко всему новому в этот день. Вам предстоит получить важное сообщение, которое может кардинально изменить вашу жизнь. Но не думайте, что ваше вранье сойдет вам с рук.

ЛЕВ – Двойка Жезлов

Будьте внимательны к своим близким. В последнее время вы слишком часто бываете грубым. Кроме того, вам предстоит узнать, что-то необычное в этот день. Готовьтесь к изменениям.

ДЕВА – Пятерка Кубков

Подумайте о своем будущем. Соберитесь с силами и начните новую жизнь. Не бойтесь меняться и вычеркивать из своей жизни лишних людей, которые мешают вам двигаться дальше.

ВЕСЫ – Паж Денариев

Будьте рассудительны и внимательны в этот день. Не пытайтесь никого обманывать или получить выгоду нечестным путем. Вам придется постоять за себя, поэтому постарайтесь держать удар и не показывать свою слабость.

СКОРПИОН – Звезда

Способность сиять отнять невозможно, помните об этом. Вы сами излучаете свет, поэтому не бойтесь делиться ним с другими. Не отказывайте никому в помощи в этот день.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Не бойтесь того, что эта карта выглядит устрашающе. Ее значение не всегда такое. Вам нужно просто продуктивно поработать в этот день и обязательно провести время со своей семьей.

КОЗЕРОГ – Луна

Постарайтесь расслабиться и собраться с мыслями. В ближайшее время вам придется отправиться в путь, который принесет вам удовольствие. Готовьтесь к этому путешествию.

ВОДОЛЕЙ – Тройка Кубков

Постарайтесь отдохнуть в этот день. В последнее время вы слишком сильно устаете и это негативно влияет на вашу продуктивность и результат работы, поэтому исправьте это.

РЫБЫ – Двойка мечей

Не думайте о том, что вам все сойдет с рук. Ваш обман в скором времени раскроется, поэтому лучше признайтесь сами. Будьте внимательны к деталям, которые смогут подсказать вам, что делать дальше.

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