Гороскоп по картам Таро на 26 июля: кого ждут неудачи

Гороскоп на 26 июля 2019 года, по картам Таро. Многие знаки Зодиака ждет удача в этот день, а некоторым стоит быть осторожными и надеяться только на себя.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Четверка денариев

Эта карта обещает разрешение всех ваших финансовых проблем. Вам предоставят помощь и смогут научить вас справляться с трудностями. Действуйте только наверняка, не подвергайте себя никакому риску.

ТЕЛЕЦ - Королева мечей

Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненной, зависимой от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и раз навсегда освободиться от всего этого. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну.

БЛИЗНЕЦЫ - Паж жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. 26 июля вы и в самом деле можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

РАК - Туз мечей

26 июля вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны. Не придирайтесь к мелочам и не старайтесь все "просчитать".

ЛЕВ - Пятерка жезлов

Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области. Честолюбие не должно превращаться в беспардонность, а мастерство в хвастовство. 26 июля вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство.

ДЕВА - Рыцарь жезлов

Избегайте показной деловитости, не поднимайте "шума и пыли". Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки. Пуститесь в какую-нибудь авантюру или просто отправляйтесь развлекаться.

ВЕСЫ - Десятка кубков

Почувствуйте себя дома и разделите свое счастье с другими. 26 июля у вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе.

СКОРПИОН - Двойка кубков

Доверьте свою любовь другому человеку или протяните ему руку дружбы. Не жертвуйте собой в поисках гармонии. Настройте свои внутренние антенны на прием - и возможно, вам доведется снова влюбиться. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новую весну вашей любви.

СТРЕЛЕЦ - Туз денариев

Не ищите одной только материальной выгоды. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Используйте все возможности, чтобы обогатить свой опыт — и неплохо заработать.

КОЗЕРОГ - Верховный жрец

26 июля вам выпала эта карта неспроста. Вы, подобно мудрецу должны принимать взвешенные и правильные решения. Вам точно подскажет сердце и светлый разум, по какому пути пойти и куда он вас приведет.

ВОДОЛЕЙ - Луна

Даже после самой темной ночи наступает утро. Так и у вас - после черной полосы обязательно начнется время удачи и радости. Дождитесь его с открытым сердцем и добрыми помыслами.

РЫБЫ - Паж Денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не увлекайтесь одной лишь материальной выгодой. 26 июля вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали.

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