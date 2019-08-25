Гороскоп по картам Таро на 26 августа 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 26 августа 2019 года, по картам Таро говорит о том, что Овнам следует усердно поработать, а вот Львам и Девам отдохнуть. Также, всем знакам Зодиака следует быть осторожными и обращать внимание на детали.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Королева мечей

Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Цинизм и холодный расчет для вас — худшие качества. Возможно также, что вам предстоит встреча с умной женщиной. Выслушайте ее внимательно, она может сыграть важную роль в вашей дальнейшей судьбе.

ТЕЛЕЦ - Паж жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

БЛИЗНЕЦЫ - Четверка денариев

Действуйте только наверняка, не подвергайте себя никакому риску. Вы преисполнены решимости выиграть, поэтому напоминаете себе об осторожности, хотя на самом деле вам просто недостает сил и умения выиграть. Вы слишком зациклены на чем-то, что на самом деле мешает реализации ваших планов, поэтому скорее всего вам достанется в результате нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели.

РАК - Туз мечей

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала". Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение.

ЛЕВ - Пятерка жезлов

Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области. Вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. Это нормальная ситуация экзамена, испытания, избегать которой не стоит. Вы должны сразу взять быка за рога и доказать, что вы по-прежнему на высоте.

ДЕВА - Десятка кубков

Почувствуйте себя дома и разделите свое счастье с другими. Не впадайте в излишества и не пытайтесь выглядеть счастливее, чем вы есть на самом деле. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день. Вполне возможно, что это место или местность станет вашим домом на долгое время.

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Избегайте показной деловитости, не поднимайте "шума и пыли". Либо ваш бурный темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Даже если это всего лишь шум из за пустяков, вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца.

СКОРПИОН - Туз денариев

Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

СТРЕЛЕЦ - Паж денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не увлекайтесь одной лишь материальной выгодой. Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали.

КОЗЕРОГ- Двойка кубков

Доверьте свою любовь другому человеку или протяните ему руку дружбы. Не жертвуйте собой в поисках гармонии. Этот день пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения.

ВОДОЛЕЙ - Верховный жрец

Возможно, до сих пор вы сами слишком невнимательно относились к своим делам и своему собственному благополучию. Боюсь, вам придется настроиться на то, что в ближайшее время вас ожидает полоса испытаний или "путь через пустыню".

РЫБЫ - Луна

Верьте в свою удачу. Прибыль надо не только получить, но и сохранить. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение.

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