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Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

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Гороскоп на 25 ноября 2019 года, по картам Таро предсказывает Львам сложный и неприятный день, а вот Дев ждет успех и неожиданное приключение.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

pexels.com

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ОВЕН Пятерка Жезлов

Овнам гороскоп оп картам Таро обещает насыщенный на приключения день. Будьте внимательны к знакам, которые вам посылает Вселенная, а также не реагируйте на критику в свой адрес. Смело следуйте за своей мечтой и не думайте о том, что может ожидать вас завтра.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

ТЕЛЕЦ – Король Кубков

Не будьте трусливыми в этот день. Вам следует собрать всю свою смелость и попробовать сделать то, о чем вы давно мечтали. Трусость ваш главный порок и он мешает вам идти дальше и двигаться вперед. Будьте, подобно Королю, смелым и отчаянным.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

БЛИЗНЕЦЫ – Шестерка Кубков

Пришло время попрощаться с чем-то старым, что мешает вам двигаться дальше. Подумайте о том, что или кто мешает вам сделать шаг навстречу своему будущему. Не пытайтесь обманывать себя,чтобы избежать движения вперед. Будьте честными. Если вы запутались - спросите совет у близкого друга.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

РАК – Дама Жезлов

Дама Жезлов поможет Ракам 25 ноября решить вопрос, который давно их волнует. Вы сможете найти ответ и поймете, что вам необходимо делать дальше. Главное - не пытайтесь бежать от этого ответа, а смело примите его.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

ЛЕВ – Восьмерка Кубков

Для вас этот день будет максимально неприятным и неудачным. Возможно, вы поругаетесь с близким другом из-за пустяка, а может быть потеряете то, что вам очень нравится. Но не отчаивайтесь, совсем скоро вы получите то, что сможет улучшить вашу жизнь и сможет помочь вам в будущем.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

ДЕВА – Шестерка Денариев

Вы стерли все номера из прошлого и постарались убежать от него. Но у вас не получится сделать это, поскольку не разобравшись с призраками прошлого - у вас не будет будущего. Смело идите вперед и не бойтесь никаких преград.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

ВЕСЫ – Пятерка Денариев

Вам необходимо отдохнуть и подумать о своей жизни. В последнее время вы очень многое упускаете и это негативно влияет на качество вашей жизни. Постарайтесь сконцентрироваться на позитиве.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

СКОРПИОН – Верховная Жрица

Мудрость - ваше главное оружие. Будьте сильнее тех, кто пытается ставить вам палки в колеса и не пытайтесь побеждать врагов хитростью. Пришло время стать сильнее и перебороть свои страхи.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

В последнее время вы находитесь в очень сложном финансовом положении. Будьте осторожны, поскольку вам придется сильно экономить, чтобы решить все проблемы. Не бойтесь экспериментов.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

КОЗЕРОГ – Двойка Мечей

Вам следует быть внимательнее к своей семье. В последнее время вы уделяете своим близким очень мало времени и это негативно влияет на ваши отношения. Постарайтесь исправить ситуацию иначе в дальнейшем вы можете потерять связь с семьей.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

ВОДОЛЕЙ – Четверка Кубков

В этот день вы получите важное сообщение, которое в будущем может изменить ваши взгляды на множество вещей. Будьте внимательны к знакам, которые вам предоставит вселенная.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

РЫБЫ – Суд

Будьте честными перед всеми, а в первую очередь перед самим собой. Вам придется принять важно решение, которое сможет кардинально изменить вашу жизнь. Постарайтесь дать себе возможность отдохнуть.

Гороскоп по картам Таро на 25 ноября 2019: кого ждут проблемы

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Автор
Мария Дидык
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