Гороскоп по картам Таро на 24 июля: кого ждут неприятности

Гороскоп на 24 июля 2019 года, по картам Таро предсказывает неоднозначный, но вполне продуктивный день всем знакам Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Паж жезлов

24 июля Овны смогут пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

ТЕЛЕЦ - Четверка денариев

Чувствуйте магию в обыденном. Красота и потенциал, скрытые в материальных предметах вокруг вас. Вы преисполнены решимости выиграть, поэтому напоминаете себе об осторожности, хотя на самом деле вам просто недостает сил и умения выиграть. Вы слишком зациклены на чем-то, что на самом деле мешает реализации ваших планов, поэтому скорее всего вам достанется в результате нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели.

БЛИЗНЕЦЫ - Королева мечей

Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Цинизм и холодный расчет для вас 24 июля худшие качества. Смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко.

РАК - Пятерка жезлов

Вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. Это нормальная ситуация экзамена, испытания, избегать которой не стоит. Честолюбие не должно превращаться в беспардонность, а мастерство в хвастовство.Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области.

ЛЕВ - Туз мечей

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны. Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение.

ДЕВА - Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца. Главное не строить далеко идущих планов. Для этого день не подходящий. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

СКОРПИОН - Двойка кубков

24 июля пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения. Настройте свои внутренние антенны на прием - и возможно, вам доведется снова влюбиться.

СТРЕЛЕЦ - Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. 24 июля вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

КОЗЕРОГ - Верховный жрец

Вы давно чувствуете себя слабым и вам нужна помощь более сильного человека. Попытайтесь справиться со всем самостоятельно и тогда вы получите небывалый результат. Кроме того, не слушайте никого, кто слабее вам. Доверяйте только сильным.

ВОДОЛЕЙ - Паж Денариев

Возможно, вам стоит начать мастерить физический объект или начинать проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру. Возможно, вы размышляете о том, чтобы стать родителем. Если принимать масть Монет более буквально, вы можете рассматривать новый план сбережений или инвестиций.

РЫБЫ - Луна

Вам выпала эта карта не случайно. Этот день будет сложным, как путь в темноте. Вы будете идти в слепую и вам придется справляться с трудностями. Главное помните, что совсем скоро вас ожидает новое начало и солнечный день.

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