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Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

1.5т
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Гороскоп на 23 января года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака насыщенный на интересные события и встречи день. Будьте внимательны к деталям и не бойтесь рисковать.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков
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Только дайте повод: самые ревнивые знаки Зодиака

Овен - Император

Овнам пора прекратить думать только о себе. Пришло время позаботится о других. Ваши близкие нуждаются в этом. Перестаньте контролировать все вокруг и отпустите ситуацию. Помните о том, что усталость может отобрать у вас последние силы и это негативно повлияет на все спектры вашей жизни.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Телец - Рыцарь жезлов

Вы мечтаете стать бабочкой и взлететь, но при этом никак не можете выбраться из своего кокона. Рыцарь - сильная карта, это боец, который смело идет в бой. Вам необходимо поступить также и набраться смелости для того, чтобы делать шаги на встречу своему будущему.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Близнецы - Туз денариев

Гороскоп по картам Таро предсказывает Близнецам легкий день. Пришла пора отказаться от чего-то старого и начать что-то новое. Также, вам необходимо решить конфликт с человеком, который постоянно находится рядом с вами, но при этом не является вашим другом.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Рак - Семерка кубков

Не бойтесь идти вперед. Вы можете поставить все на кон и выиграть. Но даже если проиграете - это даст вам новые силы двигаться к собственному счастью. Не бойтесь ничего и никого.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Лев - Девятка денариев

Львы, гороскоп по картам Таро говорит о том, что вам следует что-то кардинально изменить в своей жизни. Увольтесь, разорвите отношения, которые не приносят вам удовольствия или измените свою внешность - выбор за вами.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Дева - Десятка мечей

Вам необходимо отдыхать. Этот день будет продуктивным, но при этом вам следует больше времени провести за делами, которые приносят вам удовольствие. Перестаньте негативно реагировать на критику, а лучше прислушайтесь к ней.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Весы - Тройка жезлов

Несмотря на то, что для Весов этот день будет легким - их окружение почувствует на себе все их раздражение. Этому знаку следует контролировать свои слова и поступки, поскольку они могут оскорблять и обижать людей, которые находятся рядом с вами.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Скорпион - Пятерка кубков

Скорпионы, перестаньте пытаться вернуть прошлое. Запомните, то что уже прошло - никогда не вернется. Из-за концентрации внимания на воспоминаниях вы не можете двигаться дальше.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Стрелец - Тройка денариев

Вы пережили метаморфозы, но не изменили себе и своим принципам. В этом ваша сила и мощь. 23 января вы сможете руководить любыми процессами.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Козерог - Туз мечей

Дорога разрушается под ногами идущего. Но он же и строит новые пути. Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему. Не думайте ни о ком, кроме себя. Пришло время взять себя в руки и начать действовать.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Водолей - Король денариев

Не бойтесь вступать в бой. Пришло время брать то что по праву принадлежит вам. Вы постоянно поглощаете боль и не можете почувствовать себя счастливыми. Каждый шаг - это риск, но результат стоит того чтобы на него пойти.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

Рыбы - Четверка жезлов

Рыбам гороскоп на 23 января рекомендует провести время в одиночестве. Откажитесь от шумных мероприятий, поскольку они могут вызвать у вас панические атаки и испортить настроение.

Гороскоп по картам Таро на 23 января: каким будет этот день для Львов, Дев, Рыб и других знаков

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Автор
Мария Дидык
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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