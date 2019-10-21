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Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

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Гороскоп на 22 октября 2019 года, по картам Таро. Водолеям следует быть внимательными к своему окружению, а вот Скорпионам и Ракам с головой окунуться в работу.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

pexels.com

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ОВЕН - Десятка кубков

Вы никогда не узнаете, что хранит в себе темнота, поскольку вас окружает только свет. Не пытайтесь искать ответы на вопросы, которые на самом деле не очень интересуют вас. Будьте терпимее и умнее тех, кто пытается навредить вам. Не ступайте на тропу войны и действуйте используя только свой ум. Физическая сила не принесет вам необходимого для успеха результата.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

ТЕЛЕЦ - Паж денариев

Вы до сих пор верите, что вам не нужна помощь. Но это неправда и где-то глубоко внутри себя вы знаете это. Попытка казаться сильнее и умнее всех не приносит вам радость, а только утомляет вас. Будьте внимательны к собственным желаниям и не жертвуйте ими ради других.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

БЛИЗНЕЦЫ - Дама мечей

Бежать от проблем - не лучшая тактика. Это приносит вам только новые неприятности, поэтому постарайтесь найти решения в собственной голове и начните двигаться дальше. Ваше равнодушие только усугубляет ситуацию и настраивает против вас близких людей. Помните, что ангелы не летают, если вы собственноручно обрезаете им крылья.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

РАК - Двойка кубков

Будьте уверены в собственной правоте и не давайте никому манипулировать собой. Этот день может принести вам настоящий успех только если вы сами этого захотите и сможете понять, куда вам следует двигаться дальше. Ветер перемен принесет вам новые открытия и вы сможете узнать свои скрытые таланты. Будьте внимательны и следите за лучами солнца, которые укажут вам истинный путь.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

ЛЕВ - Шестерка денариев

Пришло время осознать свои ошибки и начинать исправлять их. Вы отвергаете все, что вам дарит Вселенная и это надевает на вас еще одну маску. Но пришла пора сорвать их все, очнуться и осознать, что именно вы делаете не так. Не бойтесь смотреть в зеркало и видеть истину. Свет от горящих свечей не померкнет только в том случае, если вы начнете работать над собой.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

ДЕВА - Семерка мечей

Семерка мечей указывает на тот факт, что вы уже "повернули в сторону" и уклонились от прежних ориентиров. Один этап вашей жизни сменяется другим, и до тех пор, пока эти перемены не приведут к переустройству всех сфер деятельности, вы будете чувствовать себя хоть и воодушевленно, но и несколько неуютно.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

ВЕСЫ - Двойка жезлов

Чем больше вы будете углубляться в волнующую вас проблему, тем осторожнее придется себя вести. С одной стороны, такое поведение верно: зачем бросаться "с головой" в ситуацию, не зная, что именно ожидает вас впереди? С другой же стороны, все мы рано или поздно оказываемся в таком положении, когда необходимо чем-либо рисковать ради дальнейшего продвижения к цели.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

СКОРПИОН - Семерка жезлов

Принимаясь за какое-либо дело, вы предварительно просчитываете возможные варианты развития событий, выясняете, кто из окружающих окажется в состоянии помочь вам, - и только после этого приступаете к реализации своих замыслов. Импульсивные поступки свойственны вам так же мало, как и неожиданные всплески эмоций: вы прекрасно контролируете не только свои действия, но и настроения.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

СТРЕЛЕЦ - Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду, насморк или даже изжогу. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений, не уходите ради нее из мира, не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

КОЗЕРОГ - Тройка мечей

Будьте готовы узнать о чем то неприятном, но неизбежном. Не предавайтесь мечтаниям, чтобы не испытать разочарования. Вас ожидает очередной облом в работе, "пренеприятнейшее известие" или мучительное решение. Так что соберитесь, держите спину прямо и постарайтесь переварить это как можно скорее.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

ВОДОЛЕЙ - Девятка мечей

Пришла пора насторожиться и всерьез задаться вопросом: так ли уж все благополучно в вашей жизни, как вы хотите показать, и не нужно ли заняться кардинальным исправлением ситуации? Вы не сумели справиться с сомнениями и отрицательными эмоциями предшествующей ступени развития и теперь пожинаете плоды собственной нерешительности и склонности преувеличивать опасность.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

РЫБЫ - Шестерка жезлов

Рыбам необходим отдых от лишних мыслей и чужого внимания. Следуйте зову внутреннего голоса и он приведет вас туда, куда вы должны прийти. Не бойтесь усталости или сложностей, поскольку они сделают вас только сильнее. Не переживайте о других и не пытайтесь прыгнуть выше собственной головы.

Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

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