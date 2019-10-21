Гороскоп по картам Таро на 22 октября 2019: кого ждут неудачи

Гороскоп на 22 октября 2019 года, по картам Таро. Водолеям следует быть внимательными к своему окружению, а вот Скорпионам и Ракам с головой окунуться в работу.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Десятка кубков

Вы никогда не узнаете, что хранит в себе темнота, поскольку вас окружает только свет. Не пытайтесь искать ответы на вопросы, которые на самом деле не очень интересуют вас. Будьте терпимее и умнее тех, кто пытается навредить вам. Не ступайте на тропу войны и действуйте используя только свой ум. Физическая сила не принесет вам необходимого для успеха результата.

ТЕЛЕЦ - Паж денариев

Вы до сих пор верите, что вам не нужна помощь. Но это неправда и где-то глубоко внутри себя вы знаете это. Попытка казаться сильнее и умнее всех не приносит вам радость, а только утомляет вас. Будьте внимательны к собственным желаниям и не жертвуйте ими ради других.

БЛИЗНЕЦЫ - Дама мечей

Бежать от проблем - не лучшая тактика. Это приносит вам только новые неприятности, поэтому постарайтесь найти решения в собственной голове и начните двигаться дальше. Ваше равнодушие только усугубляет ситуацию и настраивает против вас близких людей. Помните, что ангелы не летают, если вы собственноручно обрезаете им крылья.

РАК - Двойка кубков

Будьте уверены в собственной правоте и не давайте никому манипулировать собой. Этот день может принести вам настоящий успех только если вы сами этого захотите и сможете понять, куда вам следует двигаться дальше. Ветер перемен принесет вам новые открытия и вы сможете узнать свои скрытые таланты. Будьте внимательны и следите за лучами солнца, которые укажут вам истинный путь.

ЛЕВ - Шестерка денариев

Пришло время осознать свои ошибки и начинать исправлять их. Вы отвергаете все, что вам дарит Вселенная и это надевает на вас еще одну маску. Но пришла пора сорвать их все, очнуться и осознать, что именно вы делаете не так. Не бойтесь смотреть в зеркало и видеть истину. Свет от горящих свечей не померкнет только в том случае, если вы начнете работать над собой.

ДЕВА - Семерка мечей

Семерка мечей указывает на тот факт, что вы уже "повернули в сторону" и уклонились от прежних ориентиров. Один этап вашей жизни сменяется другим, и до тех пор, пока эти перемены не приведут к переустройству всех сфер деятельности, вы будете чувствовать себя хоть и воодушевленно, но и несколько неуютно.

ВЕСЫ - Двойка жезлов

Чем больше вы будете углубляться в волнующую вас проблему, тем осторожнее придется себя вести. С одной стороны, такое поведение верно: зачем бросаться "с головой" в ситуацию, не зная, что именно ожидает вас впереди? С другой же стороны, все мы рано или поздно оказываемся в таком положении, когда необходимо чем-либо рисковать ради дальнейшего продвижения к цели.

СКОРПИОН - Семерка жезлов

Принимаясь за какое-либо дело, вы предварительно просчитываете возможные варианты развития событий, выясняете, кто из окружающих окажется в состоянии помочь вам, - и только после этого приступаете к реализации своих замыслов. Импульсивные поступки свойственны вам так же мало, как и неожиданные всплески эмоций: вы прекрасно контролируете не только свои действия, но и настроения.

СТРЕЛЕЦ - Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду, насморк или даже изжогу. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений, не уходите ради нее из мира, не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

КОЗЕРОГ - Тройка мечей

Будьте готовы узнать о чем то неприятном, но неизбежном. Не предавайтесь мечтаниям, чтобы не испытать разочарования. Вас ожидает очередной облом в работе, "пренеприятнейшее известие" или мучительное решение. Так что соберитесь, держите спину прямо и постарайтесь переварить это как можно скорее.

ВОДОЛЕЙ - Девятка мечей

Пришла пора насторожиться и всерьез задаться вопросом: так ли уж все благополучно в вашей жизни, как вы хотите показать, и не нужно ли заняться кардинальным исправлением ситуации? Вы не сумели справиться с сомнениями и отрицательными эмоциями предшествующей ступени развития и теперь пожинаете плоды собственной нерешительности и склонности преувеличивать опасность.

РЫБЫ - Шестерка жезлов

Рыбам необходим отдых от лишних мыслей и чужого внимания. Следуйте зову внутреннего голоса и он приведет вас туда, куда вы должны прийти. Не бойтесь усталости или сложностей, поскольку они сделают вас только сильнее. Не переживайте о других и не пытайтесь прыгнуть выше собственной головы.

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