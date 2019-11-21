Гороскоп по картам Таро на 22 ноября 2019: кого ждут проблемы

Гороскоп на 22 ноября 2019 года, по картам Таро предсказывает Овнам удачный день. Девам и Ракам гороскоп советует отдохнуть, а вот Рыбам и Скорпионам усердно потрудиться.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Колесо Фортуны

Удача – игривое и непостоянное явление. 22 ноября оно будет явна на вашей стороне. Но не надейтесь только на удачу, поскольку к ней вам потребуется хитрый ум и четкий взор. Не бойтесь чувствовать себя одиноким, поскольку в одиночестве скрывается ваша истинная сила.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Воздержание предсказывает Тельцам некое затишье перед бурей. Будьте готовы к тому, что вам придется почувствовать себя в центре внимания и всячески привлекать толпу. Не бойтесь себя и своих эмоций. Будьте внимательны к окружающим и не реагируйте на критику.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Не погружайтесь слишком глубоко в свою обиду, злость и дурное настроение. Пусть вы обижены и расстроены, все же держите глаза открытыми. Новый шанс уже близок. У вас появятся новые возможности и связи.

РАК – Семерка Жезлов

Если вы получаете эту карту в раскладе, вы находитесь в экстремальной ситуации. Отстаивайте свою точку зрения энергично и последовательно. Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

ЛЕВ – Шестерка Мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Не настраивайтесь на покой. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Деритесь, пока хватит сил.

ДЕВА - Девятка денариев

Верьте в свою удачу. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце 22 ноября укажет вам истинный путь. Будьте внимательны и осторожны ко всему, что вас окружает. Не бойтесь совершать ошибки и пытаться двигаться вперед - это принесет вам долгожданное удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Если от вас требуется высказать мнение или принять решение, то день для этого неподходящий. Отложите дела на завтра: утро вечера мудренее. Не пытайтесь найти решение или линию поведения с помощью одного только интеллекта.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Быть глупым и валять дурака - не всегда значит оплошать. Иногда можно просто попробовать дать своей голове отдохнуть. Будьте легки в этот день и не бойтесь ошибаться. Постарайтесь отдохнуть в этот день и не концентрируйте свое внимание на негативе.

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол говорит о лжи и предательстве. Будьте готовы к худшему в этот день и тогда вы сможете пережить 22 ноября с небольшими потерями. Будьте внимательны к деталям и не бойтесь импровизировать.

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