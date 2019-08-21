Гороскоп по картам Таро на 22 августа 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 22 августа 2019 года, по картам Таро говорит о том, что многие знаки Зодиака смогут осуществить то, что давно планировали. Девам следует хорошо отдохнуть, а вот Львам научиться быть не такими добрыми.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти

Овен - Дама денариев

Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы осуществить свои планы. Не слушайте никого, не позволяйте сегодня никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Телец - Отшельник

Вам надоело ваше добровольно избранное одиночество и уединение. Но вам действительно необходимо спокойствие и тишина. Вы нашли время на раздумия о жизни, поэтому не теряйте его зря, а делайте выводы.

Близнецы - Тройка жезлов

Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее. Вас ждет большое приключение и вам необходимо быть к нему готовым. Также обратите внимание на людей, которые вас окружают.

Рак - Десятка мечей

Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми проектами. Это день подведения итогов. Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем то именно, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Но лучше отпустите ситуацию и расслабьтесь.

Лев - Рыцарь кубков

Не делайте благородных жестов, если они ни к чему не приведут. Вы слишком добры ко всем и это негативно влияет на вашу жизнь. Постарайтесь подумать о себе и не дайте никому себя одурачить. Кроме того, вас ждет встреча с близкими друзьями или родственниками.

Дева - Четверка жезлов

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Принимайте интересные предложения и не унывайте. Вас ждет удивительный день, который может навсегда перевернуть вашу жизнь, если вы примете правильные решения. Также, вам следует хорошо отдохнуть и расслабиться.

Весы - Семерка мечей

Будьте настороже. Вполне возможно, что вас захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы тоже тертый калач и не дадите обвести себя вокруг пальца. Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Возможно, что эта карта советует вам самому сегодня схитрить.

Скорпион - Тройка денариев

Вам представится шанс покончить с прежней рутиной или освободиться от нее, чтобы перейти на более высокий уровень. Если это экзамен, не бойтесь: карта вам выпала хорошая. Если вы уже работаете, то она может предвещать повышение.

Стрелец - Девятка мечей

Не зацикливайтесь на своих кошмарах или на тех чувствах и поступках, в которых рано или поздно человеку приходится раскаиваться.Если же вам действительно угрожает опасность извне, то тут есть две возможности: соберитесь с духом - и примите удар, раз уж его не избежать.

Козерог - Паж жезлов

Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

Водолей - Туз кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Это день исполнения желаний. Используйте же его, чтобы сделать наконец решительный шаг или принять чье то многообещающее предложение.

Рыбы - Восьмерка жезлов

Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Перемены возможны даже там, где дело, казалось бы, застопорилось навеки. Если вы собирались начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха скорее, чем вы рассчитывали

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