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Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020: кого ждут неприятности

1.1т
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Гороскоп на 21 февраля 2020, по картам Таро предсказывает интересный день для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020
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ОВЕН - Туз жезлов

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Думайте о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

ТЕЛЕЦ - Паж жезлов

В этот день вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из искры потом разгорится пламя.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

БЛИЗНЕЦЫ - Девятка кубков

Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного полентяйничать или побаловать себя.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

РАК - Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать что-то новое, а если не получилось с первого раза - повторите попытку.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

ЛЕВ - Шестерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

ДЕВА - Семерка мечей

Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

ВЕСЫ - Двойка жезлов

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

СКОРПИОН - Семерка жезлов

Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

СТРЕЛЕЦ - Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Если у вас действительно есть причина для огорчений не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

КОЗЕРОГ - Тройка мечей

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

ВОДОЛЕЙ - Девятка мечей

Соберитесь с духом - и примите удар, если его не избежать. Вам поможет карта Девятка мечей, если вы искренне раскаетесь в содеянном ранее.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

РЫБЫ - Шестерка жезлов

Энергия может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.

Гороскоп по картам Таро на 21 февраля 2020

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Автор
Мария Дидык
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