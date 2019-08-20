Гороскоп по картам Таро на 21 августа: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 21 августа 2019 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака сложный день. Его следует провести в покое и думать только о позитиве.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Не исключено, что в этот день речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба. Вполне возможно, что это место станет вашим домом на долгое время.

ТЕЛЕЦ - Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. Гороскоп по картам Таро говорит вам смело действовать и соглашаться на любые предложения и авантюры. Не бойтесь свою судьбу, а следуйте за ней.

БЛИЗНЕЦЫ - Дама мечей

Будьте бдительны и осторожны. В этот день вам выпадет шанс встретить важного человека, который в будущем сыграет роль в вашей жизни. Не пытайтесь обмануть судьбу, а постарайтесь улавливать все знаки.

РАК - Двойка кубков

Этот день пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения. Настройте свои внутренние антенны на прием - и возможно, в этот день доведется снова влюбиться. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новую весну вашей любви.

ЛЕВ - Паж жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Такова природа энергии – существовать не в постоянном виде, а скорее в виде волн или циклов. Таким образом, едва лишь миновал кризис и вы настроились насладиться стабильностью, непременно вдруг вас посетит новая мысль и примется нашептывать вам что-то соблазнительное, и так начнется новый цикл.

ДЕВА - Дама денариев

Королева Монет, несомненно, наслаждается всем лучшим в жизни. Вы поступаете также, но не по причине своего положения или в силу восхищения других, а потому что и в самом деле цените эти вещи ради них самих.

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Рыцарь - своеволен и импульсивен. Вам необходимо быть именно таким. Вам нужно следовать своим страстям с огромной энергией и отказываться от одного дела ради другого, в которое вы вкладываете много энергии. Будьте внимательны и осторожны, но не теряйте свою красоту. Все разрешиться в скором времени.

СКОРПИОН - Четверка кубков

Когда эта карта появляется в раскладе - вы многим в своей жизни разочарованы. Независимо от того хорошего, что в ней есть, ваше внимание приковано к тому, чего вам недостает. Положительная сторона этой карты - в желании улучшить свою жизнь или свои обстоятельства. Отрицательная сторона - в неспособности ценить то хорошее, что вы уже имеете.

СТРЕЛЕЦ - Четверка денариев

Вы слишком зациклены на чем-то, поэтому скорее всего вам достанется нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели. Лучше вспомните о том, что любая инициатива наказуема, потому что нарушает тайный ход космических фишек.

КОЗЕРОГ - Пятерка жезлов

Вам придется подтвердить свое мастерство. Вам придется доказать, что вы по-прежнему на высоте. Если вы поведете бой честно и к тому же с полной отдачей, то победа вам обеспечена. Однако даже если вам достанется второе место, вы все же останетесь довольны тем, что приняли участие в этой борьбе.

ВОДОЛЕЙ - Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Постарайтесь показать другому человеку, как сильно вы его любите, какая проблема вас беспокоит или какое дело волнует вас больше всего. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

РЫБЫ - Туз денариев

У вас появился новый интерес. Пересмотрите свое отношение к деньгам и здоровью. Тузы часто обозначают неожиданные возможности, так что вы можете найти или получить в дар необработанный материал, который позволит вам совершить прогресс в этих областях. Постарайтесь создать что-то новое, ведь только так вы достигните своей цели.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал