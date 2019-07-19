Гороскоп по картам Таро на 20 июля: кого ждут неприятности

Гороскоп на 20 июля 2019 года, по картам Таро предсказывает практически всем знакам Зодиака насыщенный на приключения день. Так, Близнецам следует отдохнуть от работы и дел, а вот Овнам и Рыбам уделить время своей работе.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

pexels.com

ОВЕН - Туз жезлов

20 июля вас ожидает вспышка вдохновения. Обнадеживающее начало чего-то нового сможет показать вам, что у вас есть сила воли и решительность. Сохраните этот момент и будьте внимательны и осторожны. Карты Таро говорят, что у вас все получится.

ТЕЛЕЦ - Паж жезлов

Когда выпадает эта карта, значит вас ждет что-то яркое. Вы и в самом деле можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

БЛИЗНЕЦЫ - Девятка кубков

Эта карта оправдывает радость простых удовольствий. Устройте себе сегодня праздник. Вы это заслужили. Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется.

РАК - Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи. Проявляйте гибкость. Не отказывайтесь от хорошего дела только из-за своего переменчивого настроения.

ЛЕВ - Шестерка денариев

20 июля вам положено проявить щедрость. Помогите человеку, обратившемуся к вам со своей бедой, одолжите ему денег или по крайней мере постарайтесь быть снисходительны к его проблемам, недостаткам и взглядам.

ДЕВА - Семерка мечей

Будьте настороже. Вполне возможно, что вас 20 июля захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Ведя переговоры или подписывая договора, будьте особенно внимательны.

ВЕСЫ - Двойка жезлов

Соблюдайте нейтралитет. Будьте готовы не только на словах, но и на деле. У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто наконец взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит.

СКОРПИОН - Семерка жезлов

В пятницу, 20 июля будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

СТРЕЛЕЦ - Четверка кубков

Когда эта карта появляется в раскладе - вы многим в своей жизни разочарованы. Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь мелочь может вызвать у вас обиду. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений не увлекайтесь своим горем.

КОЗЕРОГ - Тройка мечей

Не предавайтесь мечтаниям, чтобы не испытать разочарования. 20 июля вам так или иначе придется проглотить горькую пилюлю. Вас ожидает очередная неудача на работе, "пренеприятнейшее известие" или мучительное решение. Так что соберитесь, держите спину прямо

ВОДОЛЕЙ - Девятка мечей

Пройдите через свой страх до конца и, если это нужно, совершите покаяние. Не зацикливайтесь на своих кошмарах или на тех чувствах и поступках, в которых рано или поздно человеку приходится раскаиваться.

РЫБЫ - Шестерка жезлов

Вы можете быть уверены в победе, потому что в пятницу для вас день удач! Вас ожидает хорошая новость. Тем более, если у вас только что закончилась полоса неудач: 20 июля вы убедитесь, что дела пошли в гору.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram