Гороскоп по картам Таро на 20 февраля 2020: кого ждут проблемы

Гороскоп на 20 февраля 2020, по картам Таро предсказывает Овнам удачный день. Девам и Ракам гороскоп советует отдохнуть, а вот Рыбам и Скорпионам усердно потрудиться.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Колесо Фортуны

Удача - весьма строптива. Вам предстоит решать важные вопросы, поэтому не полагайтесь только на фортуну. Следуйте за своим умом и будьте смелыми. Также, вам следует опасаться незнакомцев.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Воздержание предсказывает Тельцам сложный день. Вам придется сдерживать свои эмоции и контролировать то, что вы говорите другим. Слова могут быть оружием, которые вы будете использовать против других, но помните, что их могут использовать и против вас.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Не пытайтесь рваться вперед. Лучше просто плывите по течению и тогда у вас все получится. Кроме того, вам следует обратить внимание на состояние своего здоровья.

РАК – Семерка Жезлов

Если вы получаете эту карту в раскладе, вы находитесь в экстремальной ситуации. Отстаивайте свою точку зрения энергично и последовательно. Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела.

ЛЕВ – Шестерка Мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Не настраивайтесь на покой. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ДЕВА - Девятка денариев

Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце укажет вам истинный путь. Будьте внимательны и осторожны ко всему, что вас окружает. Не бойтесь совершать ошибки и пытаться двигаться вперед.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Если от вас требуется высказать мнение или принять решение, то день для этого неподходящий. Отложите дела на завтра: утро вечера мудренее. Не пытайтесь найти решение или линию поведения с помощью одного только интеллекта.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Будьте легки в этот день и не бойтесь ошибаться. Постарайтесь отдохнуть в этот день и не концентрируйте свое внимание на негативе.

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол говорит о лжи и предательстве. Будьте готовы к худшему в этот день и тогда вы сможете пережить день с небольшими потерями. Будьте внимательны к деталям и не бойтесь импровизировать.

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