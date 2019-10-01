Гороскоп по картам Таро на 2 октября 2019: кого ждут неудачи

Гороскоп на 2 октября 2019 года, по картам Таро говорит о том, что многим знакам Зодиака следует отдохнуть и при этом быть осторожными. Обратите внимание на свое окружение и остерегайтесь незнакомцев.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Восьмерка жезлов

Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках. У вас совершенно нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом новообретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям. Однако будьте осторожны, поскольку вы можете беспокоить других, как посохи вспугнули птичью стаю. Не бойтесь перемен.

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями. Но маски на этой карте также могут означать насильственную радость - так мы улыбаемся, чтобы другие не заметили нашу боль.

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. Вас ждет успех вне зависимости от сферы деятельности. Будьте осторожны и не обращайте внимания на провокации.

РАК - Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время - можем плыть против течения. Дайте себе возможность отдохнуть. Вы устали и это плохо сказывается на вашем эмоциональном состоянии.

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется "все и сразу", либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки. Постарайтесь не думать о негативе.

ДЕВА - Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. У волка взгляд злобный, у собаки – добрый. Эти звери символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач. Вы слепо бредете в будущее, спотыкаясь на каждом шагу. Отдохните от переживаний и не думайте ни о чем.

ВЕСЫ - Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее. Обращайте внимание на детали, в них может быть скрыта суть.

СКОРПИОН - Семерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания. Вас ждет награда за проделанную работу.

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Настает время отойти от дел и отдохнуть. Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Будьте внимательны к знакам, которые предоставляет вам судьба.

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли. Будьте осторожны с незнакомцами и не дайте себе возможности оплошать.

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь. Вас может ожидать неожиданная встреча.

РЫБЫ - Правосудие

Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию. Вам необходимо дать волю своим чувствам и расслабиться.

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