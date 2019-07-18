Гороскоп по картам Таро на 19 июля: кого ждет беда

Гороскоп на 19 июля 2019 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака напряженный день. Львам и Девам следует посвятить себя работе, а Близнецам отдохнуть.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Туз денариев

19 июля - ловите миг удачи. Удача может выпасть вам где угодно — в магазине, в бюро путешествий, на бирже. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка мечей

19 июля вы натолкнетесь на запрет, ощутите чувство зажатости и скованности, или встретитесь с какими-то иными ограничениями. Возьмите себя в руки - и прибавьте шагу, чтобы преодолеть эту "пустыню" как можно скорее.

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь кубков

Рыцарь кубков рекомендует вам взять чувства в свои руки. В этот день вам покажется, что у вас выросли крылья. И дело тут не только в хорошем настроении и самочувствии. Возможно вы получите такую эмоциональную подпитку, которая вознесет вас на седьмое небо.

РАК - Дама жезлов

19 июля вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство. Кроме того, вы встретитесь с темпераментной, волевой женщиной, которая сыграет важную роль в вашей ситуации.

ЛЕВ - Четверка жезлов

19 июля вам необходимо совершить действие для желательных вам перемен. Вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Речь может идти и о флирте. Приветствуйте сегодняшний день, отбросьте грустные мысли.

ДЕВА - Десятка денариев

Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне.

ВЕСЫ - Дама мечей

Если вы до сих пор чувствовали себя стесненной, зависимой от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и раз навсегда освободиться от всего этого. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех.

СКОРПИОН - Восьмерка денариев

19 июля вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы.

СТРЕЛЕЦ - Шестерка кубков

19 июля у вас день воспоминаний. Разберитесь, что у вас где лежит: чего вы хотели, о чем мечтали много лет назад, и что из этого успело осуществиться к сегодняшнему дню. Возможно, такая инвентаризация поможет вам осуществить какие-то забытые желания.

КОЗЕРОГ - Десятка жезлов

19 июля желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым, по крайней мере, вначале. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

ВОДОЛЕЙ - Тройка жезлов

Либо у вас уже очень прочная позиция, либо 19 июля вы наконец взойдете на "плато", с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

РЫБЫ - Туз кубков

Гороскоп по картам Таро говорит, что для Рыб 19 июля - день исполнения желаний. Используйте же его, чтобы сделать наконец решительный шаг или принять чье то многообещающее предложение. Это особенно касается дел сердечных.

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