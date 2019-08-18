Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака. Карты Таро предсказывают многим знакам напряженный день. Девам следует обратить внимание на незнакомцев и друзей, а Близнецам хорошо отдохнуть.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Сила

Овнам 19 августа необходимо вспомнить все, чему они успели научиться к этому времени, и применить это знание к проблемам и трудностям, с которыми придется столкнуться в этот день.

Телец - Король мечей

Гороскоп по картам Таро на 19 августа говорит о том, что Тельцам нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена.

Близнецы - Двойка мечей

Не пытайтесь найти решение или линию поведения с помощью одного только интеллекта. Если от вас требуется высказать мнение или принять решение, то день для этого неподходящий. Отложите дела.

Рак - Тройка жезлов

Не беритесь за дело, не убедившись, что у него есть фундамент и перспективы. Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее.

Лев - Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Возможно также, что вы встретитесь с человеком, обладающим добрым сердцем и трезвым умом. Прислушайтесь к его совету, а если он предложит вам что-то, то соглашайтесь.

Дева - Солнце

Солнце выпадает очень редко Девам. Эта карта значит, что 19 августа этот знак ожидает яркий и насыщенный на эмоции день. Будьте осторожны с незнакомцами и попытайтесь быть лидером в отношениях.

Весы - Дама кубков

19 августа оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Интуиция убережет вас от сильных душевных ран. Будьте особенно внимательны к сновидениям и знакам судьбы!

Скорпион - Шестерка денариев​​​​​​​

Будьте щедры, и вам ответят щедростью. Не нарушайте сложившегося равновесия своими чрезмерными или сугубо эгоистичными притязаниями. Помогите человеку, обратившемуся к вам со своей бедой, одолжите ему денег или по крайней мере постарайтесь быть снисходительны к его проблемам, недостаткам и взглядам.

Стрелец - Девятка жезлов​​​​​​​

19 августа будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не ломитесь в запертые двери, но и сами не замыкайтесь в себе. Если какие то ваши слова или действия натолкнутся на неожиданное сопротивление, то лучше не настаивать, а отложить их до другого раза.

Козерог - Шестерка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Вас ожидают перемены. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто-то, кто сможет помочь вам.

Водолей - Девятка денариев​​​​​​​

Верьте в свою удачу. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

Рыбы - Четверка Жезлов ​​​​​​​

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Вежливость должна быть не только внешней. Если вы уже давно откладывали какую то неприятную обязанность, например, трудный телефонный разговор - это самый благоприятный день для таких дел.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!