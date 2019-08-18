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Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

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Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака. Карты Таро предсказывают многим знакам напряженный день. Девам следует обратить внимание на незнакомцев и друзей, а Близнецам хорошо отдохнуть.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день
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Овен - Сила

Овнам 19 августа необходимо вспомнить все, чему они успели научиться к этому времени, и применить это знание к проблемам и трудностям, с которыми придется столкнуться в этот день.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Телец - Король мечей

Гороскоп по картам Таро на 19 августа говорит о том, что Тельцам нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Близнецы - Двойка мечей

Не пытайтесь найти решение или линию поведения с помощью одного только интеллекта. Если от вас требуется высказать мнение или принять решение, то день для этого неподходящий. Отложите дела.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Рак - Тройка жезлов

Не беритесь за дело, не убедившись, что у него есть фундамент и перспективы. Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Лев - Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Возможно также, что вы встретитесь с человеком, обладающим добрым сердцем и трезвым умом. Прислушайтесь к его совету, а если он предложит вам что-то, то соглашайтесь.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Дева - Солнце

Солнце выпадает очень редко Девам. Эта карта значит, что 19 августа этот знак ожидает яркий и насыщенный на эмоции день. Будьте осторожны с незнакомцами и попытайтесь быть лидером в отношениях.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Весы - Дама кубков

19 августа оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Интуиция убережет вас от сильных душевных ран. Будьте особенно внимательны к сновидениям и знакам судьбы!

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Скорпион - Шестерка денариев​​​​​​​

Будьте щедры, и вам ответят щедростью. Не нарушайте сложившегося равновесия своими чрезмерными или сугубо эгоистичными притязаниями. Помогите человеку, обратившемуся к вам со своей бедой, одолжите ему денег или по крайней мере постарайтесь быть снисходительны к его проблемам, недостаткам и взглядам.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Стрелец - Девятка жезлов​​​​​​​

19 августа будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не ломитесь в запертые двери, но и сами не замыкайтесь в себе. Если какие то ваши слова или действия натолкнутся на неожиданное сопротивление, то лучше не настаивать, а отложить их до другого раза.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Козерог - Шестерка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Вас ожидают перемены. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто-то, кто сможет помочь вам.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Водолей - Девятка денариев​​​​​​​

Верьте в свою удачу. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

Рыбы - Четверка Жезлов ​​​​​​​

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Вежливость должна быть не только внешней. Если вы уже давно откладывали какую то неприятную обязанность, например, трудный телефонный разговор - это самый благоприятный день для таких дел.

Гороскоп по картам Таро на 19 августа: кому не повезет в этот день

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