Гороскоп по картам Таро на 18 ноября 2019: кого ждут неудачи

Гороскоп на 18 ноября 2019 года, по картам Таро предсказывает практически всем знакам Зодиака неудачный и насыщенный на неприятности день. Овнам и Львам следует отдохнуть от работы, а Девам и Рыбам полностью посвятить себя творчеству.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Вспышка вдохновения – это то, что вы почувствуете.Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Эта карта может иметь несколько разных значений. Во-первых, она может означать, что перед вами множество выборов. Другая интерпретация – что вы так загипнотизированы возможностями, что застываете в нерешительности. Каждая чаша настолько соблазнительна, что вы не в силах выбрать одну.

РАК - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Когда эта карта появляется в раскладе, это значит, что вы получили мир, которого искали.

Лев - Тройка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Будьте мужественны и не бойтесь сложностей. Успех будет на вашей стороне. Помните, что нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях.

Дева - Дама денариев

Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы осуществить свои планы. Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Весы - Пятерка кубков

Постарайтесь взять себя в руки: сначала это покажется вам невозможным - вы уже слишком сильно поддались панике. Но постепенно, пытаясь контролировать каждую свою негативную эмоцию, вы обретете желанную "почву под ногами".

Скорпион - Десятка жезлов

Наступает время, когда любое дело или проект просто рушится под силой собственной тяжести. Начальный огонь и вдохновение истощаются под тяжестью осложнений. Идите к своей цели, не смотря ни на что, и не пытайтесь обмануть Вселенную.

Стрелец - Четверка кубков

Вы на данный момент погружены в переживания, которые, строго говоря, можно назвать субъективными. В вашей жизни не произошло ничего трагичного, что могло бы причинить вам столько огорчений. Но вы до такой степени запутались в собственных желаниях и страхах, что теперь потребуется определенное время, чтобы найти выход из этого тупика.

Козерог - Тройка жезлов

Вы только начали свой путь и уже ожидаете результат. Не спешите, попытайтесь успокоится и вникнуть в суть того, что вы делаете. Ваше стремление к успеху может испортить вам первоначальную цель. Вы получите вознаграждение, но не сможете понять, как добились этого и не сделаете выводы на будущее.

Водолей - Король мечей

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена.

Рыбы - Паж кубков

Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям. Судьба играет вам на руку. Либо вы получите эмоциональную подпитку которая вас поддержит, либо же перед вами откроются новые возможности, которых вы не ожидали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся