Гороскоп по картам Таро на 17 октября 2019: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 17 октября 2019 года, по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Восьмерка жезлов

Удача не будет на вашей стороне всегда. Вы слепы и не видите того, что скрыто у вас перед самим носом. Внимательно оглядитесь и вы поймете, что правда не всегда лучшее из благодетелей. Если вы все же не видите - двигайтесь вслепую и доверяйте своим рукам. Так или иначе - в конце пути вы получите ответы на все вопросы.

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Подобно вину с годами ваша мудрость только становится лучше. Вы странник, который потерялся среди пустыни, но при этом точно знает куда ему надо следовать. Идите за своей звездой, внимательно смотрите на небо и она укажет вам истинный путь. Вы должны помнить, что правда всегда важнее лжи.

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Вы победили слабости и стали сильнее. Но, сделало ли это вас счастливее? Этот вопрос не дает вам покоя, поэтому все валится из рук. Соберите оставшуюся энергию в кулак и направьте ее в правильное русло. Не теряйте себя среди масок и чужих обличий. Вы вольный ветер, но порой даже вам необходим дом и уют.

РАК - Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время - можем плыть против течения.

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Ваши тайные желания рвутся наружу. Вы боитесь проиграть самому себе в битве за собственное благополучие и это терзает вас. Избавиться от страха можно только взглянув ему в глаза, а значит взглянув в глаза самому себе. Вы воин и битвы ждут вас. Но если вы не справитесь с внутренней войной, то никогда не приведете в порядок свой внутренний мир.

ДЕВА - Луна

Ваши слова ничего не значат, пока в них нет ни капли правды. Вы прячетесь, подобно тени в самую темную ночь. Даже лунный свет не открывает вашего истинного лица. Вы, как вол, который затаился за дверью и когда эту дверь откроют - вы нападете. Оставьте это гиблое дело и помните, что даже на самого свирепого зверя - всегда найдется меткий охотник.

ВЕСЫ - Король кубков

Будьте милосердны. Ошибки, которые совершают люди - не повод казнить их, подобно королю-тирану. Вы хотели быть на вершине, но из-за собственного самолюбия и жестокости упали на самое дно. Чтобы вернуться на "трон" постарайтесь увидеть ошибки и справить их.

СКОРПИОН - Семерка денариев

Эта карта говорит о добродетели терпения. Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания, и теперь вы можете отойти в сторону и просто наблюдать за его ростом.

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Настало время отойти от дел и отдохнуть. Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо на карте говорит о безграничности творческого потенциала.

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь.

РЫБЫ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.

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