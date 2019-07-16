Гороскоп по картам Таро на 17 июля: кого ждет удача в этот день

Гороскоп на завтра, 17 июля 2019 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака сложный день. Близнецам следует быть осторожными со своими желаниями, а Львам нужно быть справедливыми.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

pexels.com

ОВЕН - Император

Гороскоп по картам Таро говорит о том, что Овнам нельзя рисковать в этот день. Будьте спокойны и принимайте только взвешенные решения. Не давайте себе реагировать на негатив и, подобно императору, который изображен на выпавшей вам карте, ведите себя достойно.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Восьмерка Жезлов отражает порядок и гармонию во всех сферах жизни, способность достигать поставленных целей и полностью контролировать происходящие в жизни события. Тельцам следует хорошо обдумать прежде чем браться за какое-то дело 17 июля.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Вам следует задуматься о собственных желаниях и понять, что же вы на самом деле хотите. Подобно ветру вас бросает из стороны в стороны в сторону и это не может негативно не отражаться на вашем состоянии. Будьте осторожны и внимательны. Возможно в этот день вам предстоит сделать сложный выбор.

РАК - Девятка денариев

Девятка Денариев в отличие от предшествующей карты (восьмерки), представляет образ человека, мало приспособленного к реальной жизни. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

ЛЕВ - Суд

Правосудие способно на справедливое разрешение материальных и моральных дел. Оно безразлично к рангу людей и равно ко всем в своих решениях. Следуйте за собой и будьте осторожны. Не позволяйте собой манипулировать и обманывать себя. И помните, что если будете слишком многих судить, то сами станете подсудимым.

ДЕВА - Пятерка мечей

17 июля Пятерка мечей значит только одно - унизительное поражение, ваше собственное или причиненное кому-то другому. Не настраивайтесь на покой. Возможно, вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя.

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Когда эта карта появляется в раскладе, то, значит, настало время открыть дверь, иными словами, предпринять конкретные действия в направлении желательных перемен. 17 июля вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады.

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Эта карта 17 июля значит возвращение к источнику чего-либо, или обращение внимания на скрытые или наименее очевидные аспекты чего-либо в большей степени, нежели на его же материальные проявления. Откажитесь от привычного, ищите новые пути.

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Эта карта 17 июля может обозначать жизненные циклы и необходимость помнить о них, чтобы легко танцевать между ними и использовать их для своей пользы, вместо того, чтобы просто подчиняться им. Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями.

КОЗЕРОГ - Король кубков

В отличие от других фигурных карт Кубков, Король должен жить одновременно и под водой и над ней. Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций, но постарайтесь показать другому человеку, как сильно вы его любите, какая проблема вас беспокоит или какое дело волнует вас больше всего.

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Помните, что главное - не опускать руки и не отказываться от собственной мечты. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто-то, кто сможет помочь вам.

РЫБЫ - Солнце

Эта карта означает предельный расцвет сознания, по контрасту с Луной, которая освещает глубины подсознания. Но сознание и интеллектуальность, показанные в Солнце, заметно отличаются от интриг и оправданий интеллектуальности. 17 июля вам следует быть подобно Солнцу - открыться миру и постигать истины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!