Гороскоп по картам Таро на 16 октября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 16 октября 2019 года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака интересный и необычный день. Так, Девам следует быть осторожными, а вот Овнам и Ракам с головой окунуться в работу.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен - Десятка мечей

Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем-то, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Хотя, может быть, вы уже радуетесь близкому окончанию своих неприятностей, огорчений или страданий. В любом случае старайтесь не поддаваться желанию все разрушить.

Телец - Паж жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

Близнецы - Пятерка мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Если вы в этот раз будете готовы вступиться за правду и стоять до конца, то, может быть, в будущем окажетесь избавлены от подобных ситуаций.

Рак - Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

Лев - Десятка денариев

Вам нужно чувствовать магию в обыденном. Красота и потенциал, скрытые в материальных предметах вокруг нас. Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Не поддавайтесь жажде разрушения.

Дева - Девятка жезлов

Грандиозная борьба близка к завершению. Не расслабляйтесь на случай непредвиденной слабости. Будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не ломитесь в запертые двери, но и сами не замыкайтесь в себе.

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Вам нужно следовать своим страстям с огромной энергией и отказываться от одного дела ради другого, в которое вы вкладываете много энергии. Будьте внимательны и осторожны, но не теряйте свою красоту. Все разрешиться в скором времени.

СКОРПИОН - Четверка кубков

Когда эта карта появляется в раскладе - вы многим в своей жизни разочарованы. Независимо от того хорошего, что в ней есть, ваше внимание приковано к тому, чего вам недостает. Положительная сторона этой карты - в желании улучшить свою жизнь или свои обстоятельства. Отрицательная сторона - в неспособности ценить то хорошее, что вы уже имеете.

СТРЕЛЕЦ - Четверка денариев

Вы слишком зациклены на чем-то, поэтому скорее всего вам достанется нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели. Лучше вспомните о том, что любая инициатива наказуема, потому что нарушает тайный ход космических фишек.

КОЗЕРОГ - Пятерка жезлов

Вам придется подтвердить свое мастерство. Вам придется доказать, что вы по-прежнему на высоте. Если вы поведете бой честно и к тому же с полной отдачей, то победа вам обеспечена. Однако даже если вам достанется второе место, вы все же останетесь довольны тем, что приняли участие в этой борьбе.

ВОДОЛЕЙ - Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Постарайтесь показать другому человеку, как сильно вы его любите, какая проблема вас беспокоит или какое дело волнует вас больше всего. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

РЫБЫ - Туз денариев

У вас появился новый интерес. Пересмотрите свое отношение к деньгам и здоровью. Вы можете найти или получить в дар необработанный материал, который позволит вам совершить прогресс в этих областях. Постарайтесь создать что-то новое, ведь только так вы достигните своей цели

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