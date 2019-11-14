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Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

1.8т
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Гороскоп на 15 ноября 2019 года, по картам Таро предсказывает всем знакам Зодиака наполненный неожиданностями день. Так, Овнам следует отдохнуть, а Львам и Дева активно провести время.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы
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Овен - Император

Пришла пора принимать важные решения. Будьте, подобно императору, мудрым руководителем и постарайтесь быть справедливым. Не смотрите по сторонам и двигайтесь только вперед, не смотря на слова и комментарии людей.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Телец - Рыцарь жезлов

Рыцарь жезлов - настоящий боец. Будьте и вы сильными и смелыми в этот день. Смело отправляйтесь в бой и не бойтесь ничего. В этот день у вас все обязательно получиться. Единственное, что может помешать вам победить - тщеславие.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Близнецы - Туз денариев

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября обещает Близнецам насыщенный на интересные события день. Так, в какой-то момент вы можете почувствовать себя уставшими и захотеть уединиться. Не бойтесь покинуть шумную компанию и побыть с собой. Это поможет вам сделать выводы и научит доверять себе.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Рак - Семерка кубков

15 ноября карты Таро говорят о том, что у Раков получится фантастический трюк. То, то вы задумывали давно - сможет осуществиться именно в эту пятницу. После насыщенного дня вам не помешает хороший отдых.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Лев - Девятка денариев

Не бойтесь рисковать в этот день. Вам следует быть собой и не бояться ставить ультиматумы. В этот день вам необходима поддержка близких, поэтому не бойтесь ее просить. Вечером обязательно хорошо отдохните, отложив все дела на другое время.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Дева - Десятка мечей

Самоконтроль - то, о чем вы постоянно должны помнить. Будьте внимательны к себе и не думайте, что все вокруг плохие. Научитесь доверять и не бойтесь делиться своими проблемами с остальными.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Весы - Тройка жезлов

Вас ждет насыщенный на приключения день, который раскроет вам глаза на многие вещи. Не бойтесь быть настойчивым в этот день и не пытайтесь обманывать. Кроме того, вам предстоит серьезный разговор.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Скорпион - Пятерка кубков

Будьте внимательны. Пришла пора что-то кардинально изменить в себе, чтобы потом было можно двигаться дальше. Не пытайтесь вернуться к прошлому, поскольку там вас не ждет ничего хорошего.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Стрелец - Тройка денариев

Пришла пора радоваться жизни и наслаждаться всеми предоставленными ею подарками. Будьте благодарны и тогда сможете получить необычное вознаграждение. Не пытайтесь прыгнуть выше своей головы.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Козерог - Туз мечей

Выясните отношения, вникните в суть дела, примите решение. Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Водолей - Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. И, проведя инвентаризацию своих богатств, можете даже немножко попочивать на лаврах.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

Рыбы - Четверка жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2019: кого ждут большие проблемы

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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