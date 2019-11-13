Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

1.7т
Читать материал на украинском

Гороскоп на 13 ноября 2019 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака быть осторожнее со своими желаниями. Львам следует быть спокойней и сдержанней, а вот Девам и Ракам как следует отдохнуть.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро. Гороскоп составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности
Новости
Гороскоп-2020: Украине пообещали благоприятный сдвиг

Овен - Колесница

Гороскоп по картам Таро говорит о том, что Овнам пора отправиться в путь. Дорога ваша будет сложной и тернистой. Вы будто ребенок, которого оставили одного и вы не можете понять, что делать и где искать родителей. Остановитесь на перекрестке, прислушайтесь к собственному сердцу и тогда сделайте первый шаг. Вам придется несладко, но если вы сделаете правильный выбор - результат приятно вас удивит.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Телец - Дама жезлов

Вы устали настолько сильно, что перестали различать плохое и хорошее. В данной ситуации вам никто не сможет помочь, так что придется разбираться самостоятельно. Возможно, совет мудрой женщины поможет вам сделать правильный выбор, который в дальнейшем повлияет на вашу жизнь. Благодарите Вселенную за каждый прожитый день.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Близнецы - Десятка кубков

Не пытайте иллюзий к легким деньгам и странным поступкам людей, которые с легкостью вам что-то обещают. Будьте внимательны и осторожны, поскольку рядом с вами есть завистник, который может испортить вам путь к намеченной цели. Не расслабляйтесь. не давайте никому манипулировать или управлять собой. Помните о внутренней силе и о том, что вы сможете все преодолеть.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Рак - Семерка жезлов

Семерка жезлов - позитивная карта. Она означает борьбу из которой Раки выйдут победителями. Возможно, пришла пора отпустить что-то старое, что-то мешающее вам двигаться дальше. После этого обязательно хорошо отдохните и наберитесь сил. Этот день не принесет вам никаких эмоций.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Лев - Туз денариев

Контролируйте свои эмоции. Все, что вы говорите могут использовать против вас ваши недоброжелатели. Будьте внимательны дома, поскольку возможно, что кто-то из вашей семьи таит обиду на вас и вам следует исправить эту ситуацию. Негатив попадает в ваш дом, подобно насекомым летящим на свет. Внимательно изучите то, что происходит и начинайте действовать.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Дева - Король мечей

Вы на ощупь тянетесь в глубину себя, чтобы понять и осознать собственное "я". До сих пор вы верите, что найдете во внутренней тьме горящую свечу и все больше погружаетесь в нее. Остановите этот процесс. Вам необходимо отдохнуть. Не пытайтесь обманывать никого тем, что у вас все хорошо, но при этом постарайтесь не жаловаться, поскольку враги никогда не спят и ждут, когда вы оступитесь или расскажете о том, что может быть использовано против вас.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Весы - Башня

Вы пытаетесь воздвигнуть башню из собственных заслуг, забыв о грехе гордыни. Если вы не исправите это и не начнете думать о последствиях - ваша башня станет Вавилонской и вы начнете разрушать то, что так долго так строили. Будьте осторожны, вам пора менять вектор своего развития.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Скорпион - Рыцарь мечей

Скорпионам придется драться до последнего 14 ноября. Даже несмотря на то, что вы давно растеряли свой гнев и сложили оружие. Этот бой будет не последним, но в случае победы вы сможете получить награду. Не проповедуйте бунт среди близких вам людей, не пытайтесь обманывать и постарайтесь сдерживать себя о того, что бы превратить собственную веру в ненависть.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Стрелец - Шестерка денариев

Снимайте свои нимбы и открывайте своей истинное лицо. Пришло время избавиться от всех масок и показать миру истинного себя. Вам предстоит тяжелый разговор 14 ноября, который может кардинально изменить вашу жизнь.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Козерог - Король жезлов

Козерогам пора оставить свои мысли и перестать жить мечтой. У вас есть предчувствие беды и оно появилось неспроста. Каждый день оно обостряется и в четверг 14 ноября достигнет своего пика. Постарайтесь понять, что это значит и предотвратить катастрофическую ситуацию.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Водолей - Четверка мечей

Ваша нестабильность 14 ноября может сыграть с вами злую шутку. Будьте внимательны к людям, которые будут окружать вас в этот день. Прислушайтесь к внутреннему голосу и внимательно послушайте советы близких. Возможно именно они смогут объяснить вам, почему то, кем вы стали приносит им только боль и разочарование.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Рыбы - Вера

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября обещает Рыбам день наполненный на необычные эмоции. Вам предстоит быть "яблоком раздора" и принять одну из сторон, которую вам предоставят близкие люди. Не думайте, что день будет легким и приятным. Готовьтесь к худшему и готовьтесь потерять близкого друга.

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы