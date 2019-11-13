Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 13 ноября 2019 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака быть осторожнее со своими желаниями. Львам следует быть спокойней и сдержанней, а вот Девам и Ракам как следует отдохнуть.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро. Гороскоп составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Колесница

Гороскоп по картам Таро говорит о том, что Овнам пора отправиться в путь. Дорога ваша будет сложной и тернистой. Вы будто ребенок, которого оставили одного и вы не можете понять, что делать и где искать родителей. Остановитесь на перекрестке, прислушайтесь к собственному сердцу и тогда сделайте первый шаг. Вам придется несладко, но если вы сделаете правильный выбор - результат приятно вас удивит.

Телец - Дама жезлов

Вы устали настолько сильно, что перестали различать плохое и хорошее. В данной ситуации вам никто не сможет помочь, так что придется разбираться самостоятельно. Возможно, совет мудрой женщины поможет вам сделать правильный выбор, который в дальнейшем повлияет на вашу жизнь. Благодарите Вселенную за каждый прожитый день.

Близнецы - Десятка кубков

Не пытайте иллюзий к легким деньгам и странным поступкам людей, которые с легкостью вам что-то обещают. Будьте внимательны и осторожны, поскольку рядом с вами есть завистник, который может испортить вам путь к намеченной цели. Не расслабляйтесь. не давайте никому манипулировать или управлять собой. Помните о внутренней силе и о том, что вы сможете все преодолеть.

Рак - Семерка жезлов

Семерка жезлов - позитивная карта. Она означает борьбу из которой Раки выйдут победителями. Возможно, пришла пора отпустить что-то старое, что-то мешающее вам двигаться дальше. После этого обязательно хорошо отдохните и наберитесь сил. Этот день не принесет вам никаких эмоций.

Лев - Туз денариев

Контролируйте свои эмоции. Все, что вы говорите могут использовать против вас ваши недоброжелатели. Будьте внимательны дома, поскольку возможно, что кто-то из вашей семьи таит обиду на вас и вам следует исправить эту ситуацию. Негатив попадает в ваш дом, подобно насекомым летящим на свет. Внимательно изучите то, что происходит и начинайте действовать.

Дева - Король мечей

Вы на ощупь тянетесь в глубину себя, чтобы понять и осознать собственное "я". До сих пор вы верите, что найдете во внутренней тьме горящую свечу и все больше погружаетесь в нее. Остановите этот процесс. Вам необходимо отдохнуть. Не пытайтесь обманывать никого тем, что у вас все хорошо, но при этом постарайтесь не жаловаться, поскольку враги никогда не спят и ждут, когда вы оступитесь или расскажете о том, что может быть использовано против вас.

Весы - Башня

Вы пытаетесь воздвигнуть башню из собственных заслуг, забыв о грехе гордыни. Если вы не исправите это и не начнете думать о последствиях - ваша башня станет Вавилонской и вы начнете разрушать то, что так долго так строили. Будьте осторожны, вам пора менять вектор своего развития.

Скорпион - Рыцарь мечей

Скорпионам придется драться до последнего 14 ноября. Даже несмотря на то, что вы давно растеряли свой гнев и сложили оружие. Этот бой будет не последним, но в случае победы вы сможете получить награду. Не проповедуйте бунт среди близких вам людей, не пытайтесь обманывать и постарайтесь сдерживать себя о того, что бы превратить собственную веру в ненависть.

Стрелец - Шестерка денариев

Снимайте свои нимбы и открывайте своей истинное лицо. Пришло время избавиться от всех масок и показать миру истинного себя. Вам предстоит тяжелый разговор 14 ноября, который может кардинально изменить вашу жизнь.

Козерог - Король жезлов

Козерогам пора оставить свои мысли и перестать жить мечтой. У вас есть предчувствие беды и оно появилось неспроста. Каждый день оно обостряется и в четверг 14 ноября достигнет своего пика. Постарайтесь понять, что это значит и предотвратить катастрофическую ситуацию.

Водолей - Четверка мечей

Ваша нестабильность 14 ноября может сыграть с вами злую шутку. Будьте внимательны к людям, которые будут окружать вас в этот день. Прислушайтесь к внутреннему голосу и внимательно послушайте советы близких. Возможно именно они смогут объяснить вам, почему то, кем вы стали приносит им только боль и разочарование.

Рыбы - Вера

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября обещает Рыбам день наполненный на необычные эмоции. Вам предстоит быть "яблоком раздора" и принять одну из сторон, которую вам предоставят близкие люди. Не думайте, что день будет легким и приятным. Готовьтесь к худшему и готовьтесь потерять близкого друга.

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