Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

791
Читать материал на украинском

Гороскоп на 14 февраля 2020 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака настроиться на сложный день. Будьте готовы к том, что вам придется побороться за свое счастье и благополучие.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака
Новости
Не везет в любви: топ-3 знака Зодиака, которым трудно построить отношения

Овен - Туз Мечей

Помните, что молчание - это золото. Те, кто смеется над вами не стоят вашего внимания и эмоций. Проходите мимо них и не реагируйте на их слова. Вы сильны духом, но пока сами не до конца осознаете это.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Телец - Пятерка Жезлов

Вы постоянно находитесь в поиске, но не знаете, что именно ищите. Будьте готовы к резким переменам. Совсем скоро ветер принесет вам новые мысли и идеи и у вас будет совсем мало времени, чтобы их воплотить.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Близнецы - Рыцарь Денариев

Вы стоите под дождем и надеетесь, что он сможет смыть с вас все ваши неудачи и грехи. Но так не будет и вам придется самостоятельно искупать их. Будьте готовы к любым сложностям и будьте готовы проиграть бой, в котором вы даже не участвовали.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Рак - Башня

Там, где живет зима и там, где холод и мрак вы не найдете своей истины. Отдайте свое богатство и отправляйтесь в свой путь только со своими мыслями. Не бойтесь идти наугад и не бойтесь свернуть не туда. Ваши ноги сами выведут вас на истинный путь.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Лев - Десятка Жезлов

Ваши мысли, подобно воронам, летают в вашей голове и не могут осесть. Поэтому у вас все валиться из рук. Чтобы исправить это вам необходимо успокоиться и дать себе возможность отдохнуть.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Дева - Восьмерка Денариев

Пришло время вернуться домой. Но не в тот, где ваш ночлег и кров, а в тот, где ваша душа. Вы видите перед собой только размытый горизонт, который пугает вас. Все ваши пути и дороги привели вас не туда, куда бы вы хотели попасть, поэтому вы чувствуете себя разбито.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Весы - Король Мечей

Идущего на смерть - не спасти. Вор - всегда будет грабить, а тот, кто не способен любить не станет вашей судьбой. Перестаньте тратить время на тех, кому вы не нужны.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Скорпион - Двойка Мечей

Кто-то рядом с вами желает вам зла. Этот человек ворует ваши сны и пытается заменить вас, стать вами. Он вносит правки в ваши правила и закрывает ваши глаза на то, что может открыть вам правду. Подобно тени, он гасит свет. Пришло время увидеть истину и отвергнуть его.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Стрелец - Паж Денариев

Никто не дарит вам тепло, которое так необходимо вам для того, чтобы стать счастливым. Вы вините в этом всех, кроме себя, поскольку не верите в собственную неправоту. Вам необходимо искать причины в себе.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Козерог - Страшный Суд

Пытаясь оправдать себя вы подвергаете других необъятному ужасу. Они боятся вас, ваших чувств и слишком сильных эмоций. Правда не всегда в силе.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Водолей - Паж Жезлов

Будьте внимательны к деталям. Прислушивайтесь к себе и перестаньте искать смыслы там, где их нет. Треснувшее зеркало невозможно склеить, а разрушенную жизнь собрать по кусочкам.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Рыбы - Отшельник

Бегство - не даст вам ничего кроме потерь и разочарований. Вы тянете руки к цветам, но они сразу же вянут, вы пытаетесь стать кем-то и постоянно теряете себя. Не бойтесь собственных чудовищ и помните, что у ангела не может быть хвоста.

Гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы