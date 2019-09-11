Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

Гороскоп на 12 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака хороший день, который будет наполнен приключениями и веселыми событиями.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Вспышка вдохновения – это то, что вы почувствуете.Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Эта карта может иметь несколько разных значений. Во-первых, она может означать, что перед вами множество выборов. Другая интерпретация – что вы так загипнотизированы возможностями, что застываете в нерешительности. Каждая чаша настолько соблазнительна, что вы не в силах выбрать одну.

РАК - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Когда эта карта появляется в раскладе, это значит, что вы получили мир, которого искали.

ЛЕВ - Суд

Это знак перемен, отрицательных или положительных. В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта - символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

ДЕВА - Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание.Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Ваша безопасность и стабильность находится в непосредственной близости к совершенно нереальными элементами. Когда эта карта появляется, то, значит, настало время открыть дверь, иными словами, предпринять конкретные действия в направлении ваших желаний.

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Вы поворачиваетесь лицом к источнику своей интуиции, так чтобы снова получить вдохновение, и на этот раз отправиться по новой дороге. Вы будете чувствовать беспокойство или смутное желание избежать чего-либо.

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать новое, а если не получилось с первого раза — повторите попытку, а потом еще и еще раз, до тех пор, пока не выиграете.

КОЗЕРОГ - Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций. Король кубков - карта, которая выпадает вам нечасто, а это значит, что вы должны следовать ее советам и предсказаниям. Не бойтесь сообщать о своих чувствах или предлагать другим совет, когда он им нужен.

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное. Эта карта редко дает ответы на вопросы, но всегда стоит следовать ее советам. Главное - не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь.

РЫБЫ - Солнце

На этой карте мужчина в образе сияющего солнца. Эта карта принесет вам безмятежное счастье. Подлинная удача приходит лишь к тем, кто, подобно детям, воспринимает жизнь просто и мудро, не осложняя ее амбициями и честолюбием.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!