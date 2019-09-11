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Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

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Гороскоп на 12 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака хороший день, который будет наполнен приключениями и веселыми событиями.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы
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ОВЕН - Император

Если Император заходит слишком далеко, нация может оказаться на бесплодных пустошах. Подобно этому в вашей жизни вы можете превратиться в тиранов и диктаторов либо позволить другим относиться к себе таким образом.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Вспышка вдохновения – это то, что вы почувствуете.Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Эта карта может иметь несколько разных значений. Во-первых, она может означать, что перед вами множество выборов. Другая интерпретация – что вы так загипнотизированы возможностями, что застываете в нерешительности. Каждая чаша настолько соблазнительна, что вы не в силах выбрать одну.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

РАК - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Когда эта карта появляется в раскладе, это значит, что вы получили мир, которого искали.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

ЛЕВ - Суд

Это знак перемен, отрицательных или положительных. В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта - символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

ДЕВА - Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание.Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Ваша безопасность и стабильность находится в непосредственной близости к совершенно нереальными элементами. Когда эта карта появляется, то, значит, настало время открыть дверь, иными словами, предпринять конкретные действия в направлении ваших желаний.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Вы поворачиваетесь лицом к источнику своей интуиции, так чтобы снова получить вдохновение, и на этот раз отправиться по новой дороге. Вы будете чувствовать беспокойство или смутное желание избежать чего-либо.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи. Проявляйте гибкость, не отказывайтесь попробовать новое, а если не получилось с первого раза — повторите попытку, а потом еще и еще раз, до тех пор, пока не выиграете.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

КОЗЕРОГ - Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций. Король кубков - карта, которая выпадает вам нечасто, а это значит, что вы должны следовать ее советам и предсказаниям. Не бойтесь сообщать о своих чувствах или предлагать другим совет, когда он им нужен.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное. Эта карта редко дает ответы на вопросы, но всегда стоит следовать ее советам. Главное - не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

РЫБЫ - Солнце

На этой карте мужчина в образе сияющего солнца. Эта карта принесет вам безмятежное счастье. Подлинная удача приходит лишь к тем, кто, подобно детям, воспринимает жизнь просто и мудро, не осложняя ее амбициями и честолюбием.

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2019: у кого будут проблемы

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70rus xxx
70rus xxx
Если МВФ не даст грошей,проблемы будут у всех.И на долго.
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