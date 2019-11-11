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Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

1.9т
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Гороскоп на 12 ноября 2019 года, по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака необходимо дать себе возможность отдохнуть и успокоиться. Будьте внимательны к себе и своему окружению.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро. Гороскоп составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

ОВЕН – Маг

Маг является Учителем, Ментором, который дает бесценные советы, когда мы начинаем наши собственные поиски. Эта карта может указывать на человека, который выполняет эту функцию в нашей жизни. Следите за знаками Вселенной и не бойтесь идти наперекор судьбе.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

ТЕЛЕЦ – Отшельник

Вам необходимо добровольно избранное одиночество и уединение. Отстранение от ситуации для того, чтобы увидеть ее в перспективе. На самом базовом уровне Отшельник означает изоляцию, как правило, добровольную. Даже самые общительные и социально-ориентированные среди нас нуждаются в "тихом часе", чтобы подзарядить свои социальные батарейки.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

БЛИЗНЕЦЫ – Повешенный

Повешенный, в отличие от карты в других колодах, не просто перевернут вверх ногами, но еще и отвернут от нас, мы не видим его лица. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. В другое время мы можем плыть против течения лишь из-за того, что нам нравится играть роль нонконформиста.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

РАК – Паж Жезлов

Вы и в самом деле можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков, особенно если они обещают вам приключения.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

ЛЕВ – Десятка Кубков

Почувствуйте себя дома и разделите свое счастье с другими. Не впадайте в излишества и не пытайтесь выглядеть счастливее, чем Вы есть на самом деле. У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

ДЕВА – Семерка Денариев

Наберитесь терпения и верьте, что все обернется к лучшему. Не увлекайтесь еще сырыми идеями и обещанием скорой прибыли. Считайте, что вам предстоит экзамен на терпеливость, поэтому любая поспешность может лишь повредить осуществлению ваших же далеко идущих планов.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

ВЕСЫ – Десятка Мечей

Пора "подвести черту", решительно покончив с чем то. Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми прожектами. Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем-то, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Хотя, может быть, вы уже радуетесь близкому окончанию своих неприятностей, огорчений или страданий.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

СКОРПИОН – Императрица

Соблюдайте нейтралитет. Будьте готовы не только на словах, но и на деле. Вы как бы сидите в нерешительности между двух стульев. У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто наконец взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

СТРЕЛЕЦ – Колесница

Гороскоп по картам Таро для Стрельцов говорит о том, что вам пора ставить на свою победу, но победив, не зазнавайтесь. Вас ожидает хорошая новость. Тем более, если у вас только что закончилась полоса неудач: вы убедитесь, что дела пошли в гору.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

КОЗЕРОГ – Четверка Жезлов

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Вежливость должна быть не только внешней. Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Речь, кстати, может идти и о флирте. Приветствуйте сегодняшний день.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Не купайтесь в своем горе и не ждите от будущего слишком многого. Чем честнее и искреннее вы поведете себя, тем скорее сможете обрести новую почву под ногами.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

РЫБЫ – Дама Кубков

Оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Ваше эмоциональное состояние сегодня таково, что вы особенно ясно ощущаете душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что вы можете и пострадать из за чужих негативных эмоций.

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября: кого ждут неприятности

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