Гороскоп по картам Таро на 11 октября 2019 года: кого ждут неприятности

Гороскоп на 11 октября 2019 года, по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Десятка кубков

Вы, подобно капле в глубоком океане потеряли себя. Соберитесь и начните что-то делать. Вы можете исчезнуть и о вас могут забыть, если вы не возьмете в руки собственную жизнь. Не идите на поводу у судьбы и не соглашайтесь на то, что вам предлагают. Будьте тем, кем действительно хотите быть и сконцентрируйтесь на исполнении собственных желаний.

ТЕЛЕЦ - Паж денариев

Идите вперед. Не обращайте внимание на слова, которые бросают вам в спину. Вы лучше тех, кто скалиться и показывает вам свои зубы. Выбирайтесь из кроличьей норы на свет и стройте свой собственный мир. Забудьте о всех проблемах, начинайте жить заново или продолжайте то, что делали давно с новыми силами. Не бойтесь ничего и никого.

БЛИЗНЕЦЫ - Дама мечей

Ваша жизнь в последнее время не преподносит вам позитивные моменты. Это происходить только потому, что вы сами от них отказываетесь. Будьте смелее в своих поступках и решениях. Не бойтесь говорить о себе, а не только слушайте о чужих проблемах. Не давайте манипулировать и руководить собой.

РАК - Двойка кубков

Вы говорите слишком много лишних слов и открываете свое сердце не перед теми людьми. Вместо того, чтобы решать свои проблемы - вы просто "глотаете" их с надеждой, что все пройдет само. Но так не будет. Постарайтесь не давать себе возможности расклеиваться. Если вам нужна помощь - попросите ее. Не бойтесь быть отвергнутым.

ЛЕВ - Паж жезлов

Когда-то вы обязательно получите ответы на все интересующие вас вопросы, а пока просто перестаньте думать об этом. Мысли о непостижимом и неизведанном слишком отвлекают вас от повседневной жизни и реальности. Вы будто сами стираете себя из своей же памяти. Вам нужен новый друг, которого вы, вполне вероятно, можете встретить в этот день.

ДЕВА - Дама денариев

Отдохните. Выбросьте из головы все лишние мысли, а из собственной жизни - всех лишних людей. Вы воин, но ваши битвы окончены. Перестаньте искать их и перестаньте идти на тех, кто приходит к вам с миром войной. Пришло время осесть и прожить спокойную, но не менее интересную жизнь. Главное - самостоятельно начните новую главу в своей жизни.

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Вы родились воином и ваш буйствующий нрав дает о себе знать. Вы давно нашли верных соратников, которые всегда придут к вам на помощь. Но, в этот день вам следует обратить на них внимание и присмотреться. Один из них находится на перекрестке и не может выбрать дорогу, по которой ему следует идти. Именно от вас зависит судьба этого человека. Не ошибитесь.

СКОРПИОН - Четверка кубков

Настало время радоваться и веселиться. Празднуйте свою победу. Вы заслужили все то, что имеете сейчас. Но помните, что тщеславие может погубить вас и сбросить с самой высокой горы. Судьба коварна и у нее на всех свои планы. Внимательно следите за знаками, которые она вам предоставляет.

СТРЕЛЕЦ - Четверка денариев

Стрельцам Четверка денарив принесет долгожданный покой. Вы можете выдохнуть и успокоиться. У вас все получится только если вы будете уверенны в себе. Кроме того, помните о том, с чего все начиналось. Помните о том, кто помог вам добиться высот и в нужный момент подставьте ему свое плече.

КОЗЕРОГ - Пятерка жезлов

Ваши воспоминания играют с вами, как солнечные лучи оставляют блики на окнах. Воспоминания не дают вам покоя. Вы бы хотели быть честными со всеми, но у вас получается только скрывать правду и прятаться под тысячами масок. Не бойтесь. Однажды вы сможете сойти с этого пути и увидите, каким могло быть ваше будущее.

ВОДОЛЕЙ - Король кубков

Что для вас истинное счастье? Ощущаете ли вы его прямо сейчас? Эти вопросы не дают вам покоя и 11 октября вы сможете получить на них ответы. Не бойтесь показывать свои эмоции. Вам не нужны правила и инструкции. Вы сами точно знаете, что нужно делать, но вас что-то останавливает. Найдите причину и устраните ее.

РЫБЫ - Туз денариев

Не дайте утонуть в негативе своему близкому человеку. Внутри вас тишина, вы не слышите собственного голоса. Прислушайтесь, остановите время и тогда у вас получится помочь не только себе. Помните, что время подобно воде или песку, постоянно ускользает от вас. Станьте берегом широкой реки и станьте тем, на кого можно положиться в трудной ситуации.

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