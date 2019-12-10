Гороскоп по картам Таро на 11 декабря 2019: кого ждут неудачи

Гороскоп на 11 декабря 2019 года, по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Император

Среда станет для Овнов решающим днем. Вам придется принимать важные решения и брать на себя ответственность не только за себя, но и за других. Будьте осторожны и не поворачивайтесь спиной к своим врагам.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка жезлов

Ваш мотор работает на всех парах, и все ваши цели – у вас в руках. Другой вариант – вы почувствуете большой прилив энергии. У вас больше нет времени колебаться, скорее воспользуйтесь преимуществом обретенной энергии и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ - Семерка кубков

Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

РАК - Девятка денариев

Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

ЛЕВ - Суд

Будьте открыты ко всему новому в этот день. Вам предстоит получить важное сообщение, которое может кардинально изменить вашу жизнь. Но не думайте, что ваше вранье сойдет вам с рук.

ДЕВА - Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Речь, кстати, может идти и о флирте. Приветствуйте этот день.

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути. Даже если вас это огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь.

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

КОЗЕРОГ - Король кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Хотя, возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или "зарыть топор войны", помирившись с кем-то.

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за все то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

РЫБЫ - Солнце

Контролируйте свои эмоции. Все, что вы говорите могут использовать против вас ваши недоброжелатели. Будьте внимательны дома, поскольку возможно, что кто-то из вашей семьи таит обиду на вас и вам следует исправить эту ситуацию.

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