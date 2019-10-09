Гороскоп по картам Таро на 10 октября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 10 октября 2019 года, по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Восьмерка жезлов

Ваша юность прошла чередой черных полос и вы до сих пор храните обиду на мир. Постарайтесь найти внутренний покой и равновесие. У вас все получится, если вы приложите усилия. Не застревайте в паутине из серых дней, не давайте себе опускать руки. Продолжайте строить свою крепость и укрепляйте стены для собственной защиты.

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

10 октября 2019 года вы будете победителями. Но вы до сих пор чувствуете себя заблудшей овечкой среди стаи волков. И в этом ваша главная слабость из-за которой вы не чувствуете должной радости. Помните о своей внутренней силе и не давайте никому манипулировать вами. Не пожимайте руку всем подряд, ведите за собой и окружите себя только сильными духом людей.

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Ваша необъятная душа хочет обрести покой. Вы, подобно скитальцу в пустыне, не можете обрести личный оазис. В этот день вам удастся сделать это. Вы найдете то, что искали так долго. Сейчас в вашем доме нет окон и лучи света не пробиваются в это темное и мрачное помещение. Но 10 октября у вас есть реальный шанс исправить ситуацию.

РАК - Повешенный

Платите по счетам. Вы слишком часто выходили сухим из воды, поэтому пришло время расплачиваться за собственные поступки. Примите все с гордо поднятой головой, не показывайте никому свой страх. У вас впереди светлое будущее и вам следует сделать все, чтобы не упустить свой шанс на покой и счастье.

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

У вас есть то, что вы можете потерять. Вы стали лучше в последнее время, но не придали этому значения. Хвалите себя. Вы сильны и многие не справились бы с теми задачами, которые вы решаете каждый день. Не тоните в королевстве кривых зеркал. Будьте словно рыцарь. Только вы сможете защитить своих близких. Не окутывайте собственные планы в саван.

ДЕВА - Луна

Принимайте решения взвешенно. Не делайте необдуманных поступков. Вы никогда не сможете вернуться назад, поэтому не оглядывайтесь на прошлое. Смотрите только вперед. 10 октября вам придется побороться с собой, но это только сделает вас сильнее. Вы, подобно волку, ведете свою стаю за собой и подобно собаке, остаетесь верными своим принципам и идеям.

ВЕСЫ - Король кубков

Отпускайте обиды. Не держите зло в себе, дайте ему раствориться и покинуть вас. Пока вы будете нести такую тяжкую ношу - вы не сможете двигаться дальше. Кроме того, из-за этого вы постоянно плохо себя чувствуете. 10 октября - хороший день, чтобы обдумать все и принять самое главное решение в вашей жизни. Источники радости окружают вас, но вы упорно не замечаете их.

СКОРПИОН - Семерка денариев

Когда выпадает эта карта - вас ожидает приятный сюрприз. Ждите настоящий подарок от Вселенной. Вы на правильном пути, поэтому не сходите с него. Постарайтесь в этот день принимать только правильные решения, которые не перчат вашей совести. Помните, что над сердцем не властна даже смерть, а в любви всегда побеждает искренность.

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Вы пытаетесь оправдать себя и свои поступки. даже когда поступаете плохо и вредите другим. Прекратите это, иначе в скором времени весь негатив вернется к вам. Вы одержимы мщением и поэтому уязвимы. Отпустите ситуацию и судьба приведет вас в нужное место.

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Сейчас не лучшее время для новых начинаний. Чтобы измерить линию своей судьбы - вам необходима помощь. В этот день вы будете наполнены красотой и удачей, поэтому смело вступайте в бой с "драконами". Спасайте невинных и боритесь за свою любовь, но всегда помните о конечной цели. Обнажая меч - внимательно смотрите на противника.

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Водолеям следует обратить внимание на свои сны. В них скрывается знак, на который вам необходимо положиться и следовать ему. Все самое скрытое, то, что вы ищите на самом деле находится на самом видном месте и вам следует только присмотреться. Помните, что никто не подарит вам тепло, если вы сами того не захотите. А чудовища из теней оживут - если вы продолжите скрываться за маской тени.

РЫБЫ - Правосудие

10 октября 2019 года гороскоп по картам Таро советует вам расслабиться. Без вас не погаснут звезды и все будет идти своим чередом. Это не значит, что вы бесполезны. Просто вам, как и любому другому человеку нужен отдых и позитивные эмоции. Не думайте о плохом.

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