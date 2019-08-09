Гороскоп по картам Таро на 10 августа: кого ждут проблемы

Гороскоп на 10 августа 2019 года, по картам Таро предсказывает насыщенный и интересный день для многих знаков. Будьте осторожны и предусмотрительны и помните, что ваши враги не дремлют.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу.

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Овен - Девятка денариев

Верьте в свою удачу. Прибыль надо не только получить, но и сохранить. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

Телец - Шестерка жезлов

Если вы совершили какое то доброе дело, то 10 августа вас ожидает заслуженная награда и признание. Отпразднуйте же свой триумф и разделите этот праздник с другими. Порадуйтесь сами и порадуйте своих близких друзей.

Близнецы - Тройка денариев

Покончите с прежними занятиями и переходите на новый, более высокий уровень. Возможно, для вас как раз настала пора выбирать профессию или партнера, разобраться с бытовыми проблемами, навести порядок в своих финансовых делах или получить новую квалификацию, — не важно: прежде всего вам нужно избавиться от обломков прошлого.

Рак - Двойка жезлов

У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто наконец взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит. В такие дни действительно лучше занять нейтральную позицию. Будьте готовы не только на словах, но и на деле.

Лев - Шестерка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Не исключено, что у вас уже дрожат коленки. Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное, или же вы готовитесь вступить "на новую землю", и у вас мандраж.

Дева - Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Не будьте упрямы и не поддавайтесь бессмысленному скопидомству. Однако главная задача для вас на ближайшее будущее — сохранить нажитое.

Весы - Туз кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Не предавайтесь пустым мечтаниям. Если вы умеете общаться с людьми и руководствоваться своим внутренним голосом, то счастье для вас может начаться прямо в этот день.

Скорпион - Паж кубков

Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям.Либо вы получите эмоциональную подпитку которая вас поддержит, либо же перед вами откроются новые возможности, которых вы не ожидали.

Стрелец - Четверка мечей

Пройдите через свой страх до конца и, если это нужно, совершите покаяние. Не зацикливайтесь на своих кошмарах или на тех чувствах и поступках, в которых рано или поздно человеку приходится раскаиваться.

Козерог - Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Не вступайте на путь, если это придется делать с тяжелым сердцем. Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся.

Водолей - Девятка жезлов

Будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не ломитесь в запертые двери, но и сами не замыкайтесь в себе. Будьте начеку и не "раскрывайтесь" даже с той стороны, откуда не ждете опасности.

Рыбы - Рыцарь мечей

Избегайте конфликта. Смотрите, чтобы конфликт не привел к резкому охлаждению и ухудшению атмосферы в коллективе. Нужно лишь сохранять ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумывайте свою тактику и дискутируйте без эмоций.

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