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Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

2.9т Читать материал на украинском

Гороскоп на 1 ноября 2019 года, по картам Таро рекомендует Львам и Рыбам быть максимально осторожными, а Девам насладится этим днем сполна.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день
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ОВЕН - Влюбленные

Ваш путь от сознания к подсознанию будет сложным и тернистым, но он покажет вам вашу дорогу от плотских желаний и эмоций к высоким духовным отношениям.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

ТЕЛЕЦ - Двойка жезлов

В такие дни лучше занять нейтральную позицию. Если от вас будут требовать большего, можете высказать или выразить свое отношение, но не принимайте на себя никаких обязательств. Это лучше будет сделать завтра.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

БЛИЗНЕЦЫ - Десятка жезлов

Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым вначале. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

РАК - Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. “Держите нос по ветру” и реагируйте сразу, когда вам предложат, например, заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

ЛЕВ - Суд

В вашу жизнь придет новое. Постарайтесь понять смысл возложенной на вас задачи и выполнить ее с честью. Эта карта - символ изменений, которые либо происходят в вашей жизни в настоящий момент, либо вот-вот обрушатся на вас.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

ДЕВА - Пятерка мечей

Эта карта говорит о том, что вам всегда необходимо выигрывать. Вы испытываете такое желание. Вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

ВЕСЫ - Четверка жезлов

Вы можете выразить себя полностью. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Речь, кстати, может идти и о флирте. Приветствуйте этот день.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

СКОРПИОН - Восьмерка кубков

Откажитесь от привычного, ищите новые пути. Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

СТРЕЛЕЦ - Двойка денариев

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

КОЗЕРОГ - Король кубков

Воспользуйтесь предоставленным шансом, он обещает вам большую удачу. Хотя, возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или "зарыть топор войны", помирившись с кем то.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за все то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

РЫБЫ - Солнце

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания.

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет плохой день

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиоты! Типа гороскоп на 1 ноября, а у Дев написано про 27 августа! Старую шляпу перепечатали, чтобы новую не сочинять!
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