Гороскоп по картам Таро на 13 февраля 2020: каким будет этот день для всех знаков Зодиака

Гороскоп по картам Таро на 13 февраля рекомендует всем знакам Зодиака потратить день на решение важных задач. Овнам и Девам следует сделать важный выбор, а вот Львам - хорошо отдохнуть.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

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Овен - Десятка мечей

Это день подведения итогов. Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем-то, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Хотя, может быть, вы уже радуетесь близкому окончанию своих неприятностей, огорчений или страданий.

Телец - Паж жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

Близнецы - Пятерка мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Если вы в этот раз будете готовы вступиться за правду и стоять до конца, то, может быть, в будущем окажетесь избавлены от подобных ситуаций.

Рак - Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

Лев - Десятка денариев

Вам нужно чувствовать магию в обыденном. Красота и потенциал, скрытые в материальных предметах вокруг нас. Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Не поддавайтесь жажде разрушения.

Дева - Девятка жезлов

Грандиозная борьба близка к завершению. Не расслабляйтесь на случай непредвиденной слабости. Будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не ломитесь в запертые двери, но и сами не замыкайтесь в себе.

Весы - Рыцарь мечей

Избегайте конфликта. Если же у вас не получится, то смотрите, чтобы он не привел к резкому охлаждению и ухудшению атмосферы в коллективе. Вам нужно лишь сохранять ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумывайте свою тактику и дискутируйте без эмоций.

Скорпион - Тройка денариев

Вам необходимо обретать мастерство и знание в какой-либо области, делать что-то изысканное из грубого, сырого материала.У вас есть сила использовать трансформирующие энергии, чтобы придать форму изысканным творениям.

Стрелец - Король кубков

Эмоция достигла той стадии, когда она уже готова проявиться в отношениях или в каком-то этапе отношений. Вы готовы сообщить другим о своих чувствах. Вы достигли достаточной зрелости и можете давать рекомендации и помогать другим общаться.

Козерог - Дама денариев

В богатой одежде и украшениях, Королева Монет, несомненно, наслаждается всем лучшим в жизни. Вы должны сделать тоже самое. Не думайте о негативе. Наступил период спокойного наслаждения материальными удовольствиями, а также время быть щедрым с другими.

Водолей - Туз жезлов

Вспышка вдохновения наступит совершенно внезапно. Обнадеживающее начало чего-то нового сможет придать вам сил двигаться только вперед. Сила воли и решительность - это то, что должно вас сопровождать на протяжении этого дня.

Рыбы - Верховный жрец

Вы глубоко верите во что-либо. Но сейчас вам следует находить значение выше и ниже материального мира. Этика и мораль помогут вам выйти на правильный путь. Ваша жизненная философия, религиозные учения и традиции предков также смогут вам помочь.

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