Гороскоп питания на неделю с 9 по 15 марта: лучшие дни для диеты и красного вина

Астролог Инна Фатеева эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила полезные советы по питанию на неделю.

"Предстоящая неделя отлично подходит для начала диет. Эта связано с убывающей фазой Луны. На убывающей Луне всегда рекомендуется садиться на диету, так как в это время влияние Луны уменьшается, аппетит снижается, а результаты особенно радуют", - объясняет Инна Фатеева.

Полезные советы по питанию на каждый день недели

Понедельник, 9 марта

Это оптимальный день для самоограничения в пище и соблюдения диеты. Сегодня благоприятны постные, блюда, без жиров. Способ приготовления пищи также лучше выбрать диетический. Минимизируйте потребление жидкости. Самые рекомендуемые продукты питания и блюда: овощные салаты, хлеб из отрубей и муки грубого помола, фрукты, любые овощи в свежем виде, на пару или же вареные, кроме картофеля. Для нормализации кишечного тракта рекомендую добавить в рацион йогурт, творог, чернослив, курага. Перед сном попейте чай с травами, оказывающими успокаивающее действие.

Вторник, 10 марта

До обеда рекомендую все так же поститься либо питаться легкими блюдами 2-3 раза в день. После обеда Луна переходит в знак Весы. Это значит, что ужин захочется сделать легким, но изысканным.

Среда, 11 марта

Луна проходит по знаку гармоничных Весов, которые так любят все взвешивать и уравновешивать. Сегодня важно избегать острых приправ и кислых продуктов. Наиболее полезными будут рис, соя, кукуруза, спаржа, мучные изделия. Будьте умерены в острой и жирной пище. Поддерживайте минеральный баланс, добавьте к меню инжир, арахис, баклажаны, изюм или оливки. Из специй и трав полезны тмин, гвоздика, цикорий.

Четверг, 12 марта

Луна проходит через знак своего падения - Скорпион. Сегодня в меню можно добавить грибы, терпкие и горькие блюда, чеснок, имбирь, горчица, лук порей. Не злоупотребляйте кофе и алкоголем. А лучше вообще исключите их. Также не полезно сегодня мясо, экзотические фрукты. Полезные продукты и блюда: орехи, яйца, соевые бобы, морепродукты, темный мед, цуккини, томатный сок и красное вино.

Пятница, 13 марта

По возможности, устройте сегодня разгрузочный день. Луна в Скорпионе в соединении с Прозерпиной располагает к этому. Пейте достаточное количество жидкости, и в зависимости от вида разгрузочного дня, дробно питайтесь фруктами или овощами.

Суббота, 14 марта

Выйти из разгрузочного дня рекомендую к обеду субботы. На обед приготовьте себе легкое блюдо без сахара и жиров - овощи на пару, пасту, дикий рис. Полезные продукты сегодня: чернослив, неочищенный рис, вишня, инжир, проросшая пшеница, яичный желток. Из трав рекомендую шалфей, майоран или репейник.

Воскресенье, 15 марта

Сегодня хорошо посещать рестораны с кухней других стран. Или приготовить экзотическое блюдо самостоятельно. Основные правила питания на сегодня: следите за порциями, ешьте медленно. Жирные и сладкие блюда не рекомендуются.

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