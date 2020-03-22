Гороскоп питания на неделю с 23 по 29 марта: время для острых и сладких блюд

Гороскоп питания на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для всех знаков Зодиака предложила астролог Инна Фатеева эксклюзивно для OBOZREVATEL.

"Лунные циклы управляют не только нашим настроением, но и пищеварением. Питаясь с учетом движения Луны по знакам Зодиака, мы живем в ритме Вселенной. И конечно же, этим самым бережем и укрепляем свое здоровье", - утверждает Инна Фатеева. Итак, вот какие особенности в питании следует учесть:

23-24 марта: много жидкости и спокойная обстановка

В понедельник Луна будет проходить знак Рыб. В это время полезны морепродукты, полужидкая пища и напитки. Скорее всего, аппетит повысится и активизируется пищеварение. На таком положении Луны нужно обильно пить - соки, воду, чай. Атмосфера должна быть спокойной и уединенной. Музыка – спокойной и даже медитативной.

Во вторник после обеда Луна перейдет в знак импульсивного Овна. В это время больше подходит мясная пища в любом виде с наименьшим временем приготовления, а также овощи. Во вторник желательно питаться 1-2 раза, но порции должны быть большими.

25-26 марта: острая и мясная пища

Луна проходит через знак огненного импульсивного Овна. В эти дни подходит грубая растительная и животная пища. Можно позволить себе острую пищу. Полезна еда, приготовленная на костре и гриле, либо же в сыром виде. Напитки также рекомендованы самые простые. Полезные продукты: мясо, пшено, гречка, ячмень, бобовые, фундук, грецкий орех, фисташки, рыба, творог, твердые сорта сыра. Из пряностей и трав: лавровый лист, куркума, чеснок, мята, алоэ.

27-28 марта: время мучных и сладких блюд

Луна идет по знаку миролюбивого Тельца. Это самое сильное ее положение. Не ограничивайте себя в эти дни ни в чем, кушайте то, что душа пожелает. Можно позволить себе даже лишнего. Тельцовская пища - жирная, натуральная (никаких консервантов), свежая. Главный секрет нормального пищеварения в эти дни - медленная трапеза, тщательное пережевывание. Жидкости, наоборот, стоит поумерить.

29 марта: дробное питание и монодиеты

Луна перешла в знак интеллектуального и непоседливого Близнеца. Рекомендуемое питание - дробное или монодиеты. Блюда - простые в приготовлении и быстро усваиваемые. Режим питания: 4-5 раз за день маленькими порциями. Полезные продукты: молочные продукты, пища богатая кальцием, минеральная вода, фито-чаи, фундук.

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