Гороскоп питания на неделю с 16 по 22 марта

Гороскоп по питанию на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Инна Фатеева эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на неделю по питанию.

"За питание в астрологии отвечает Луна. Анатомически она управляет желудком, поэтому транзиты спутника Земли по знакам особенно важны для нас. Цикл движения Луны описывает процесс питания и его основные закономерности, каждый знак символически соответствует определенной пище. Переход в следующий знак требует смены приоритетов на кулинарном поприще, чтобы соответствовать космическим ритмам," –утверждает Инна Фатеева.

Предлагаем читателю астрологический прогноз по питанию на каждый день недели.

Понедельник, 16 марта

Луна в Стрельце до восьми часов вечера. Поэтому рекомендую блюда яркие, разноцветные, с большим количеством разнообразных компонентов, различных национальных кухонь.

Желательно воздержаться от сахара и жиров. Полезны продукты, содержащие витамины группы В и С. Они содержатся в проросшей пшенице, яичных желтках, соевых бобах. Для профилактики можно выпить сегодня активированный уголь. Из трав и фруктов рекомендую шалфей, репейник, майоран, инжир, землянику, чернослив, спелые вишни.

Вторник, 17 марта

Луна находится в знаке целеустремленного и земного Козерога. Это слабое положение, поэтому не только настроение будет в минусе, но и нарушено питание. Совет дня: не злоупотребляйте консервами и солеными продуктами!

Желательно в этот день вести аскетичный образ: устроить разгрузочный день или обойтись простыми блюдами, такими как овсянка, хлеб из отрубей или муки грубого помола, вареный рис. Исключите алкоголь и минимизируйте соль. Полезны такие продукты, как тыквенные семечки, морская рыба, злаки и яйца, шпинат, спаржа, миндаль, ягоды синего и черного цвета, компот из сухофруктов.

Среда, 18 марта

Луна продолжает цикл по Козерогу, соединяясь с планетами Марсом, Плутоном, Сатурном и Юпитером. Тревожность и неспокойное состояние захочется заесть тяжелой пищей. Но помните, что в это время слабый метаболизм. Я рекомендую сегодня тоже попытаться вести аскетичный образ, питаясь просто и консервативно. Например, на завтрак овсянку с ягодами и тост с маслом, на обед отварную морскую рыбу с гречневой кашей, на ужин компот из сухофруктов. Полезные продукты на сегодня: облепиха, морковь, красный перец, морская рыба, злаки и яйца, шпинат, сухофрукты и ягоды, фасоль, сельдерей, миндаль.

Четверг, 19 марта

Луна в дружелюбном знаке Водолея, который так любит продукты быстрого приготовления. Не рекомендованы сегодня картофель фри, все блюда во фритюре, сладкие газированные напитки, консерванты. Полезные продукты на четверг: фасоль, греча, кисломолочные продукты, зелень, арахис, легкие супы, нежирное мясо, салат, шпинат, чечевица, капуста брокколи и редис. Совет дня: кушайте умеренными порциями!

Пятница, 20 марта

Сегодня рекомендации по питанию такие же, как вчера. Луна будет в напряженном аспекте с Венерой, поэтому лучше сегодня перед едой и после еды не лежать, а подвигаться, прогуляться. Это касается тех, кто склонен медленному ритму жизни.

Суббота, 21 марта

До обеда Луна еще находится в знаке Водолея, поэтому на завтрак и обед приготовьте блюдо из списка полезных продуктов на четверг. А вот ужин уже сделайте более сложным и многокомпонентным, так как любит это Луна в Рыбах.

Когда Луна проходит знак Рыбы, жизненной силы становится мало, поэтому нужна пища, богатая протеином. Он улучшает циркуляцию жидких сред организма и насыщает энергией клетки тканей жизненно-важных органов. Меню на сегодня должно состоять из таких продуктов: постное мясо, сваренные вкрутую яйца, океаническая рыба, печень трески, зелень (петрушка, шпинат), изюм, грецкие орехи. Полезна также мягкая и протертая пища в виде каш, муссов, паштетов, киселей и желе.

Совет дня: будьте внимательны со сроками годности и покупайте качественную пищу!

Воскресенье, 22 марта

Луна находится в знаке Рыбы в соединении с Нептуном, сложно будет соблюдать меру в питании, но все же постарайтесь. Полезные продукты, те же, что и вчера, плюс можно добавить легкий йогурт и зеленые яблоки, которые содержат фосфат железа, так необходимый для нормального функционирования организма Рыб.

Совет дня: не злоупотребляйте острой пищей!

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