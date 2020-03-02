Гороскоп питания на ближайшую неделю. Астролог Инна Фатеева озвучила полезные советы и рассказала, как стоит питаться с 2 по 8 марта.

OBOZREVATEL предлагает подробно ознакомиться с советами по питанию на каждый день ближайшей недели.

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Понедельник, 2 марта

Луна в знаке подвижного и разговорчивого Близнеца склоняет нас к перекусам на ходу. Сегодня в зоне риска желудок, кожа и нервная система, кровяное давление. Рекомендуется дробное и раздельное питание, допускается моно-диета.

Полезны: кисломолочные продукты, обогащенные кальцием, фиточаи с липой, кардамоном или базиликом, фундук.

Вторник, 3 марта

Сегодня благоприятный день для диетического питания. Блюда захочется красиво подать: утреннюю кашу украсить красочными ягодами, а супчик подать с гренками и зеленью. Не отказывайте себе в этом, создавайте красоту во всем, любуйтесь своей пищей перед едой. Не рекомендую сегодня морепродукты и рыбу, так как есть риск отравления, приобретения некачественных и простроченных продуктов.

Полезны: крупы, злаковые, орехи, овощи, нежирное белое мясо.

Среда, 4 марта

Сегодня полезно есть пищу в теплом виде. Острые, мясные и тяжелые блюда могут вызвать изжогу и привести к несварению пищи в желудке. Также стоит воздержаться сегодня от жирных молочных продуктов. Хорошо будут восприняты каши, нетяжелые супы, мягкая пища домашнего приготовления. Воду пейте в меру, не перепивайте.

Полезные продукты: речная рыба, нежирная молочная продукция, каши, запеченные или варенные овощи.

Четверг, 5 марта

Сегодня список полезных продуктов такой же, как и в среду. Сложно будет следить за мерой в употреблении, особенно в соленьях, маринованных и консервированных продуктах, которые сегодня не рекомендуется употреблять.

Совет на четверг: кладите меньше соли и не злоупотребляйте кофе.

Пятница, 6 марта

Несмотря на то, что сегодня последний рабочий день на этой неделе, все же не рекомендую пускаться во все тяжкие, устраивать себе пир и многообразие блюд. Луна в напряженных аспектах с планетами-гигантами. Постарайтесь контролировать аппетит и тягу к острым, со специями, горьким и соленым продуктам. Соблюдайте водный баланс в организме и желательно питаться дома.

Полезные продукты: нежирная молочная продукция, каши, злаковые, овощи в приготовленном виде, теплая мягкая пища, речная рыба, морепродукты.

Суббота, 7 марта

Сегодня можно немного расслабиться, побаловав себя любимыми блюдами. Правда, не допускайте переедания и воздержитесь от экзотической пищи, которая вряд ли будет полезна. Не злоупотребляйте мясом, газировкой, шампанским, продуктами красного цвета и экзотикой.

Полезные продукты: яблочное пюре, зелень петрушки, укропа, сельдерей, овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета.

Воскресенье, 8 марта

Луна в знаке жизнерадостного и гордого Льва противостоит Меркурию. Полезна пища домашнего приготовления. Заморские экзотические продукты не рекомендуются. Перед едой желательна пешая прогулка или дыхательные практики. Ешьте сегодня в тишине, избегая шумных пространств.

Полезные продукты: яблочное пюре, зелень петрушки, укропа, сельдерей, овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета.

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