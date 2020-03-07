Гороскоп на 8 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на воскресенье.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"До полудня не стоит спешить с покупками: в процессе принятия решений могут возникнуть недопонимания, ошибки, сбои, опоздания, задержки, а качество подарков и цветов будет страдать. Остальная часть дня подарит романтическое настроение и жажду приключений. Ждите сюрпризов. Сегодня есть шанс завязать новые знакомства, а в существующие отношения самое время добавить новизну и элемент неожиданности",–утверждает Вероника Старс.

Овен

Сегодня вы будете серьезны как никогда. На вас может свалиться череда бытовых дел, которые только и успевай решать. Все тщательно распланируйте и обязательно делайте перерывы между одной и другой задачей. Тем не менее, день способен порадовать, могут быть неожиданные как денежные приходы, так и расходы.

Телец

Сегодня с вами могут произойти потрясающие сюрпризы, сильно не экспериментируйте с внешним видом - максимум ухоженности и натуральности. Устройте себе праздник или романтический ужин с вкусными угощениями. День поистине удачный и счастливый, настраивайтесь на позитив и отдых.

Близнецы

Позаботьтесь сегодня о своей семье и близких. Порадуйте своих любимых женщин вниманием и подарками. Хорошо провести время в семейном поместье или на природе. Тихий уютный праздник на своей территории - именно то, что вам нужно в этот день.

Рак

День предвещает обилие общения, звонков, переписок, поздравлений! Можно устраивать посиделки с близкими родственниками и друзьями. В это воскресенье в процессе коммуникации, поездок, перемещений и серфингу по сети Интернет можно словить неожиданные идеи для заработка.

Лев

Многие из вас сегодня могут крупно растратиться, но взамен также ждите подарков. Вообще денежные вопросы будут очень важны в этот день. Все, что касается ваших целей, может принести неожиданный положительный результат. Многое станет ясно куда двигаться дальше. А у кого-то из Львов может осуществиться материальная мечта!

Дева

Сегодня хорошо быть на виду, заявлять о своих способностях и талантах. Обязательно наведите марафет в этот день и опубликуйте фотографию в соц. сети - это запустит важные процессы для достижения вашей цели в ближайшем будущем. Девушек Дев могут порадовать поздравлениями мужчины из прошлого.

Весы

Сегодня захочется закрыться и не рассказывать о своем счастье. Тем не менее ждите подарков и сюрпризов. Не исключены новые знакомства и признания в любви. Домашние и близкие потребуют вашего внимания, возможно, придется решать бытовые вопросы. Вечером хорошо посещать концерты и уютные рестораны.

Скорпион

Дорогие Скорпионы, сегодня кто-то неожиданно может проявить по отношению к вам знаки внимания. Однако не стоит слишком серьезно расценивать признания и подарки, дайте время утихнуть эмоциям. День подарит вам дружеские встречи, социальную активность, а также крутые идеи и планы на будущее.

Стрелец

Кого-то из вас сегодня поздравит и одарит вниманием человек из прошлого. В этот день вы будете вести много коммуникаций передвижений по городу. Старайтесь грамотно распределить свои финансовые потоки, чтобы не растратиться больше, чем планировали. Бизнесменам этот день может подарить приятные новости и идеи для продвижения своих проектов.

Козерог

На вас свалится груз ответственности перед своими близкими и любимыми. Но грамотное планирование может помочь вам и справиться с делами, и развлечься как следует. Некоторые из вас могут отправиться в поездку или закончить курс обучения.

Водолей

Сегодня вы будете ждать сюрпризов от своих любимых и таки дождетесь. Может, это будут очень дорогие подарки, ну, а для кого-то большие растраты. Все веселье устройте у себя дома, на своей территории или выезжайте на природу за город. Отдых в этот день поможет восстановить силы.

Рыбы

Ваши любимые не оставят вас без внимания. Друзья, а особенно из соцсетей, будут активно за вами следить, подкиньте им пищу для глаз. Вероятны тайные переписки и общение с бывшими. Проявите сегодня по полной свою творческую романтичную натуру и получите мощный заряд мотивации на весь март.

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