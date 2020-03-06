Гороскоп на завтра, 7 марта: сюрпризы – Близнецам, деньги – Козерогам

Гороскоп на 7 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на субботу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодня многих потянет на авантюры, развлечения и приключения. Разрешите себе удовольствия! Ваши дети и любимые могут потребовать внимания, похвалы и заботы. Все, кто связан с творческими профессиями - ловите вдохновение! В этот день можно заявлять о своих талантах и хвастаться способностями. Повторные встречи и свидания пробудят ваши чувства и желания! - рекомендует астролог Вероника Старс.

Овен

Для вас этот день принесет вдохновение, желание творить, оригинально проявлять себя и свои идеи в обществе. Не забудьте о детях - пусть это будет день приятных впечатлений для вашей семьи. Одиноким Овнам суббота способна подарить новые знакомства, а также неожиданные денежные поступления.

Телец

Отличный день для того чтобы устроить праздник на своей территории. Можете смело собирать всю семью за одним столом, приятное времяпровождение вам обеспечено. Хорошо побаловать себя обновками для дома, заняться рукоделием, дизайном, украсить свое жилище.

Близнецы

Это ваш день! Все, что вы так любите и умеете делать, будет легко получаться. Самое время наладить контакты или пойти на примирение. Совсем скоро зависшие инициативы начнут движение. Подумайте над новыми идеями развития рабочих процессов. Не исключено, что будете задействованы в делах своих близких родственников. Это отличный день для публичных выступлений и социальной активности.

Рак

Ведущая тема дня - деньги, имущество, покупки. Возможно, вас потянет по магазинам, обновить свой гардероб, разбавить его необычными, яркими вещами. Некоторым Ракам может поступить неожиданное предложение заработать. Либо кто-то сделает вам подарок. Сегодня побалуйте себя не просто вкусным, но и красиво оформленным блюдом.

Лев

Сегодня ожидайте сюрпризов и приятностей. А если вы активный, смелый и уверенный в себе Лев - принимайте то самое решение, о которым вы так долго раздумывали. В этот день вам можно все: совершать покупки, влюбляться, постить фотографии в социальных сетях и всячески привлекать внимание к своей неповторимой персоне.

Дева

Вероятно, как и многим, вам сегодня захочется авантюрных приключений, поездок, нестандартных ощущений. Однако стоит рассчитать свои силы правильно, все тщательно обдумывать, а решение важных вопросов перенести на новую неделю. Умеренное уединение пойдет вам на пользу.

Весы

Сегодня вы можете оказаться в большом кругу друзей и людей, с которыми вы будете на одной волне. Можно воспользоваться моментом и заколаборироваться с кем-то из них для дальнейшего сотрудничества и продвижения своих идей. В этот день полезно быть социально активным и записывать все приходящие инсайты. Также вероятны приятные сюрпризы, новые знакомства и подарки.

Скорпион

Лопни, но держи фасон - сегодня это ваш девиз дня! В этот день на вас смотрят, на вас равняются, вас слушают и подчиняются. Некоторые ваши прошлые начинания принесут неожиданные плоды, и станет ясно, куда двигаться дальше. Отличный день для ведения крупного бизнеса и внедрения оригинальных решений.

Стрелец

Многие из вас сегодня будут мечтать и планировать свои будущие поездки. А может, именно в этот день вас ждет дальняя дорога, как в прямом смысле, так и в переносном. Расширение своих горизонтов через новые знания, обучение и общение с иностранцами наполнит вас вдохновением и заставит посмотреть на мир другими глазами. Благоприятно запускать рекламные кампании, вести переговоры и разрабатывать маркетинговый план.

Козерог

Сегодня не исключены резкие денежные повороты. Может решиться вопрос с кредитом или займом. Также вам могут вернуть давно забытый долг. Планируйте крупные финансовые вложения, но все приобретения и начинания перенесите на вторую половину марта. В отношениях проявляйте напор и инициативу, в этот день вы способны возбуждать и будоражить.

Водолей

Любимые, мужья и жены, бизнес партнеры и друзья - сегодня всем от вас будет что-то нужно. Проявите альтруизм и пойдите на этот зов, а взамен вас ждут сюрпризы, подарки и прочие знаки внимания от других людей, особенно если вы в близких, романтических отношениях.

Рыбы

Если последнее время вы много работали, общались, разрабатывали новые проекты, особенно в интернете, то сегодня на вас свалится удача, подарки или денежное вознаграждение. Держите свой ум открытым, Вселенная уже отправила вам крутую идею для реализации в ближайшем будущем.

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