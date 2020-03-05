Гороскоп на завтра, 6 марта: почему Львы должны думать о планах, а Овны – о детях

Гороскоп на 6 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на пятницу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Большая часть дня конфликтная, напряженная. У некоторых может ярко проявляться эгоистичное поведение, жажда внимания к своей персоне. Сегодня могут возникнуть трудности с выбором, будет трудно разобраться, чего именно вы хотите. Вечером обязательно побалуйте себя приятностями, вкусностями, общением с друзьями, посещением увеселительных мероприятий и заведений", – рекомендует астролог Вероника Старс.

Овен

День, когда можно ходить на свидания или устраивать романтические посиделки со своими любимыми. Уделите больше внимания детям - им сегодня это просто необходимо. Устройте себе и своей семье праздник. Сходите на вечеринку или в ресторан. Поддайтесь творческим порывам. Креативьте.

Телец

Ваша семья сегодня должна быть на первом месте. Уделите время маме, старшим родственникам, детям. Хорошо приглашать гостей в свой дом, устройте званый ужин.

Близнецы

Очень активный день. Ожидайте звонки, переписки, встречи с близкими и друзьями. Однако будьте аккуратнее в деловых переговорах и сделках. Также особое внимание проявляйте на дорогах и за рулем. Хорошо учиться чему-то новому или повторять пройденный материал.

Рак

Покупки и заработок - вот чем будут заняты ваши мысли в этот день. Может привалить работа, но рассчитывайте свои силы грамотно, дела будут идти со скрипом. Все финансовые вопросы лучше перенести на период после 10 марта.

Лев

Сегодня вы будете влюблены в самих себя. Однако посещения салона красоты или обновления гардероба могут не принести удовольствия и желаемого результата. Самое время задуматься о своих дальнейших планах, а также не провоцировать конфликты в семье и с любимыми.

Дева

Вы сегодня пребываете в несвойственной себе ситуации, когда вместо работы звезды рекомендуют вам отдохнуть, заняться здоровьем, своим эмоциональным состоянием. Уединитесь или посетите места силы, где можно наполниться для будущих свершений.

Весы

День, когда можно смело строить планы на будущее. Могут приходить интересные новости, посещать необычные мысли, а друзья подкидывать идеи для стартапа. Но с реализацией стоит притормозить до 10 марта.

Скорпион

Вы проживаете период карьерных достижений и результатов в бизнесе. Нужно тщательно обдумать свои дальнейшие шаги в рабочих делах. Не спешите принимать решения. Вероятны конфликты с начальством.

Стрелец

Сегодня нужно расширять свой кругозор. Сделать это можно с помощью новых знаний, сбора информации, общения и налаживания коммуникации с авторитетными людьми. Отправляясь в поездку, проверяйте все документы и сверяйте время, могут быть трудности и задержки.

Козерог

Денежные вопросы - главная тенденция дня. Но избегайте кредитов и займов, а также крупных финансовых вложений. День повышенной сексуальной энергетики. Захочется авантюр, но будьте благоразумны и проявите твердость характера.

Водолей

Отношения - брачные, любовные, деловые, социальные. В этот день все, что вы понимаете под словом “отношения”, потребует вашего времени и внимания. Не лезьте на рожон, высокий риск конфликтов и разрывов связей.

Рыбы

Рабочие дела потребуют много усилий. Захочется проявить свою уникальность и творчество, но далеко не все ваши идеи воспримут на ура. Не перенапрягайте свою нервную систему, вечером обязательно отдохните.

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