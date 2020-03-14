Гороскоп на 15 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старсэксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на воскресенье.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Воскресенье - день Солнца, так давайте же будем в потоке позитива, радости и праздника! Сегодня можно отправляться в путешествия, изучать что-то новое и полезное, заниматься рекламой и распространением, вести активную коммуникацию в социальных сетях. Отлично пройдут любые покупки! Ждите сюрпризов, а еще лучше чудите сами!" – обещает Вероника Старс.

Овен

Вы сегодня очень энергичны и настроены на результат. Отличный день, чтобы заняться развитием ранее запущенных дел, а также узнавать что-то новое и необычное, разбираться в современных технологиях и подходах. Вечером выделите время на полноценный отдых.

Телец

Сегодня многих из вас будут волновать денежные вопросы, финансовая удача сейчас на вашей стороне, пользуйтесь моментом. В этот день вы будете активно задействованы в делах своего партнера по браку или бизнесу. День также подходит для уборки и наведения порядка.

Близнецы

Это воскресенье стоит полностью посвятить своей второй половинке. Совместное решение вопросов вдохновит на новые цели. День благоприятный для коммуникации, переговоров, сделок, покупок, поездок и любых дел, которые вы ранее себе запланировали.

Рак

В этот день вы настроены оптимистично, особенно в рабочих и бизнес вопросах. Отлично, если вы спланируете дальнейшие шаги, а также займетесь маркетингом, сбором информации, планированием. Позитивное отношение к любой ситуации способно улучшить ваше самочувствие и здоровье.

Лев

Если вы приложите немного усилий, будете решительны и инициативны, вас ждет легкий успех. Поэтому не сидите на месте, а смело беритесь за реализацию ранее намеченных идей и проектов. В этот день вас посетит вдохновение, а любимые будут только радовать.

Дева

Семья и дети - вот что сегодня важно для вас, уделите внимание своим близким. В этот день устройте званый ужин или праздник на вашей территории. Кроме того, воскресенье благоволит решению бытовых и жилищных вопросов.

Весы

Сегодня ваши идеи выйдут на прямую дорогу, вероятно получение недостающей информации. В этот день хорошо общаться с большим количеством людей, заключать договоры, обращаться за новыми знаниями и навыками, а также отправляться в короткие и дальние поездки.

Скорпион

Денежный успех сегодня на вашей стороне, вероятно получение прибыли, а также крупные покупки и инвестиции. Действуйте если у вас запланированы финансовые инициативы. Сегодня следите за своим питанием, вероятно захочется повкуснее и побольше, что может отразиться на вашей фигуре.

Стрелец

Работа над собой и своим внешним видом сегодня пойдет вам на пользу. Приведите себя в порядок, уделите время своим целям и планам на следующие 4 недели. Немаловажную роль сегодня будут играть ваши любимые и партнеры по бизнесу.

Сегодня вы нарасхват - берите штурвал жизни в свои руки.

Козерог

Вероятно, многим из вас захочется уединиться, расслабиться и заняться тем, что нравится, что вдохновляет и поднимает настроение. Сегодня старайтесь максимально прислушиваться к своим желаниям и следовать зову сердца. День удачный для множества дел.

Водолей

Дружба и налаживание связей - ваш конек. В этот день используйте все свои таланты для достижения целей. Сегодня можно смело строить планы на будущее, участвовать в коллективных процессах, находиться в кругу единомышленников и генерировать крутые идеи.

Рыбы

Все, к чему вы так долго шли, принесет свои плоды и результаты, конечно же, заслуженные. Проанализируйте события этих выходных и наметьте дальнейшие планы. Если вы никак не решались в чем-то стартануть - действуйте, день благоприятный, фортуна вам улыбается.

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