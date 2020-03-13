Гороскоп на завтра, 14 марта: придут ли деньги Овнам, Тельцам, Скорпионам?

Гороскоп на 14 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на субботу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"До обеда звезды рекомендуют отдохнуть, не спешить, тщательно спланировать свой день, а может даже и более глобальные и значимые для вас задачи. Вторая часть дня принесет оптимизм, хорошее настроение, легкое развитие в любых начинаниях, поэтому не бойтесь действовать, рискуйте", – рекомендует Вероника Старс.

Овен

До полудня многие из вас будут решать финансовые вопросы. А потом - самое время заняться сбором информации, обучением новым знаниям и навыкам или просто отправиться в поездку. День принесет развитие в любых делах.

Телец

Утром вы можете почувствовать недопонимание со стороны своего партнера по жизни или по бизнесу. Но большая часть дня удачная, особенно для денежных дел, покупок, сделок, инвестиций или займов. Уделите время уборке и расчистке своего личного пространства.

Близнецы

В первой части дня не нарывайтесь на конфликт со своей семьей и близкими, вероятна безрезультатная суета. Но после 13 часов дня все начнет разворачиваться в нужном для вас направлении. В этот день максимум внимания уделите своему мужу/жене и всем окружающим вас людям, налаживайте контакты.

Рак

Завтрак с семьей и решение бытовых вопросов - это лучшее, чем можно заняться этим субботним утром. День хорош для решения рабочих дел, планирования и инициатив в бизнесе. Придется потрудиться, если хотите развития и продвижения в профессиональном плане. Уделите внимание своему здоровью.

Лев

В этот день блесните своей харизмой и творческими способностями. Любые начинания будут развиваться легко и быстро, поэтому не упускайте шансы, действуйте по ранее намеченному плану, а самое главное - не ленитесь в этот день. А на вечер запланируйте развлекательную программу.

Дева

Несмотря на то что сегодня суббота, хорошо в этот день устроить мозговой штурм, искать недостающую вам информацию, обучаться новому, посещать интересные места в городе. Семейные дела в этот день также будут очень важны.

Весы

Утром вас будут заботить денежные вопросы, однако покупки и сделки перенесите на вторую половину дня. После полудня начинается удачное время для поездок, общения, социальной активности и обучения.

Скорпион

В первой половине дня отправляйтесь в салон красоты. Также не забудьте про внимание к своей второй половинке. А вот после 13 часов дня многие из вас могут рискнуть с крупными инвестициями и покупками - удачный день для реализации задуманного.

Стрелец

Выспитесь хорошенько, прежде чем блеснуть своим талантом! Будьте сегодня красивы и нарядны как никогда, отправляйтесь в места, которые приносят вам удовольствие. Все сегодня идет в ваши руки и будет получаться легко. Активнее проявляйте инициативу.

Козерог

У многих из вас сегодня решится что-то очень важное. Приложите немного усилий, и все пойдет как по маслу, особенно во второй половине дня. Хорошо планировать отпуск или просто отправляться в поездку в этот день. А еще важно выделить себе время для отдыха и релакса.

Водолей

Все тузы в ваших руках, особенно если вы планируете рабочие и бизнес инициативы, связанные с интернетом и новыми технологиями. Положитесь сегодня на своих друзей, проведите день ярко, творите, будьте социально активными.

Рыбы

Если вы из тех Рыб, кто умеет работать и быть дисциплинированным - сегодня все шансы добиться желаемых результатов. В частности, в тех проектах, над которыми вы трудились последние недели. Сегодня хорошо ставить себе цели повыше и делать первые шаги к ним!

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