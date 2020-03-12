Гороскоп на завтра, 13 марта, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 13 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATELозвучила советы на пятницу.

"Пятница - день Венеры и удовольствий. Напряжение недели спадает, а тянучка и ошибки в запущенных делах и процессах начинают исправляться. Наконец, можно отдохнуть и тщательно погрузиться в разработку новых идей и проектов. День благоволит бизнесменам и всем, кто связан с крупными деньгами. Те, у кого сейчас строятся личные отношения, могут использовать свой магнетизм и добавить огня в союз. Ну, а если вам предложили сходить на свидание - смело соглашайтесь,– советует Вероника Старс.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Овен

Сейчас многие из вас инициативны и ориентированы на бизнес. Сегодня в поле вашего внимания – тема денег, заработка, инвестиций, покупок или кредитов. День удачный для любых финансовых операций. Могут прийти новости от вашего партнера по браку или бизнесу. Будьте гибче и решительнее в эту пятницу.

Телец

Сюрпризы продолжаются, до конца месяца представители вашего знака могут совершить мощный прорыв и в финансовых делах,и в рабочих, и в личных. Сфера партнерства и сотрудничества сегодня активно включена в вашей жизни. Можно добиться совместных результатов, если будете действовать четко по намеченному плану.

Близнецы

Сегодня вам придется попотеть, как физически, так и эмоционально, но у вас есть все шансы завершить начатое. Рабочие и повседневные дела дадут о себе знать, может свалиться много обязанностей и рутины. Вечером уделите внимание своим любимым.

Рак

Дети в этот день займут все ваше внимание, возможно, вы будете активно решать их вопросы. Те из вас, кто одинок, срочно выходите на охоту, назначайте свидания. А тем, кто в паре, советую устроить вечер страсти и любви. Вероятно, многим из вас захочется развлечений и отдыха с размахом.

Лев

На протяжении дня продолжайте динамично решать рабочие, повседневные задачи. Также могут активно о себе заявить проблемы прибыли или покупок. Однако не забудьте проявить заботу по отношению к своим близким. Семья в этот день будет заметно доминировать в ваших делах. Самое время заняться бытом.

Дева

Сегодня ожидайте обилия общения, передвижений, звонков, договоров – как по работе, так и по личным делам. Вероятны встречи с близкими и друзьями, разговоры со своей второй половинкой. Если вы свободны - знакомьтесь, высоки шансы завязать длительные отношения.

Весы

Сегодня ждите подарков и прибыли. Многие из вас в последнее время активно решают семейные вопросы, или думают о переезде. Продолжайте развивать эту тему. Также соберите все свои силы и доводите начатое до конца, особенно на работе или в бизнесе. Вас ждет удача, а в этот день – и материальный успех.

Скорпион

В эту пятницу вы хороши собой. Настроение отличное, займитесь своим внешним видом, можно отправляться на шоппинг - пройдет удачно. Прибыль, успешные сделки, короткие поездки и творческая реализация задуманного - буквально все идет в ваши руки сегодня.

Стрелец

Стрельцам сегодня повезет, и это может произойти странным и непонятным образом. В этот день вас радуют близкие и коллеги по работе. В этот день можно отправляться в путешествие или в поездку. Ловите шансы и новые возможности и будьте благодарны за все.

Козерог

Наконец. настал день, когда можно отдохнуть и расслабиться. Сегодня хорошо провести время с друзьями, устроить себе праздник. В этот день вас могут посетить хорошие идеи, прислушайтесь к ним. Также ожидается много перемещений по городу и общения с близкими.

Водолей

Если вы шли к какой-то цели, сегодня она может реализоваться! В эту пятницу вас ожидает достижение желаемого в личной жизни и в карьере. Стоит подвести итоги последних 3-х недель и наметить дальнейший план действий. До конца марта продолжайте активно развиваться и духовно совершенствоваться.

Рыбы

Сегодня расширяйте свои границы - отправляйтесь в путешествие по новым странам или за новыми знаниями. В этот день проявляйте активность в Интернете, устраивайте встречи с друзьями и единомышленниками, вам могут предложить что-то совершенно новое или родится оригинальная идея для самореализации.

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