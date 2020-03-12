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Гороскоп на завтра, 13 марта, для всех знаков Зодиака

1.1т
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Гороскоп на 13 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATELозвучила советы на пятницу.

"Пятница - день Венеры и удовольствий. Напряжение недели спадает, а тянучка и ошибки в запущенных делах и процессах начинают исправляться. Наконец, можно отдохнуть и тщательно погрузиться в разработку новых идей и проектов. День благоволит бизнесменам и всем, кто связан с крупными деньгами. Те, у кого сейчас строятся личные отношения, могут использовать свой магнетизм и добавить огня в союз. Ну, а если вам предложили сходить на свидание - смело соглашайтесь,– советует Вероника Старс.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Гороскоп на завтра, 13 марта, для всех знаков Зодиака

Овен

Сейчас многие из вас инициативны и ориентированы на бизнес. Сегодня в поле вашего внимания – тема денег, заработка, инвестиций, покупок или кредитов. День удачный для любых финансовых операций. Могут прийти новости от вашего партнера по браку или бизнесу. Будьте гибче и решительнее в эту пятницу.

Телец

Сюрпризы продолжаются, до конца месяца представители вашего знака могут совершить мощный прорыв и в финансовых делах,и в рабочих, и в личных. Сфера партнерства и сотрудничества сегодня активно включена в вашей жизни. Можно добиться совместных результатов, если будете действовать четко по намеченному плану.

Близнецы

Сегодня вам придется попотеть, как физически, так и эмоционально, но у вас есть все шансы завершить начатое. Рабочие и повседневные дела дадут о себе знать, может свалиться много обязанностей и рутины. Вечером уделите внимание своим любимым.

Рак

Дети в этот день займут все ваше внимание, возможно, вы будете активно решать их вопросы. Те из вас, кто одинок, срочно выходите на охоту, назначайте свидания. А тем, кто в паре, советую устроить вечер страсти и любви. Вероятно, многим из вас захочется развлечений и отдыха с размахом.

Лев

На протяжении дня продолжайте динамично решать рабочие, повседневные задачи. Также могут активно о себе заявить проблемы прибыли или покупок. Однако не забудьте проявить заботу по отношению к своим близким. Семья в этот день будет заметно доминировать в ваших делах. Самое время заняться бытом.

Дева

Сегодня ожидайте обилия общения, передвижений, звонков, договоров – как по работе, так и по личным делам. Вероятны встречи с близкими и друзьями, разговоры со своей второй половинкой. Если вы свободны - знакомьтесь, высоки шансы завязать длительные отношения.

Весы

Сегодня ждите подарков и прибыли. Многие из вас в последнее время активно решают семейные вопросы, или думают о переезде. Продолжайте развивать эту тему. Также соберите все свои силы и доводите начатое до конца, особенно на работе или в бизнесе. Вас ждет удача, а в этот день – и материальный успех.

Скорпион

В эту пятницу вы хороши собой. Настроение отличное, займитесь своим внешним видом, можно отправляться на шоппинг - пройдет удачно. Прибыль, успешные сделки, короткие поездки и творческая реализация задуманного - буквально все идет в ваши руки сегодня.

Стрелец

Стрельцам сегодня повезет, и это может произойти странным и непонятным образом. В этот день вас радуют близкие и коллеги по работе. В этот день можно отправляться в путешествие или в поездку. Ловите шансы и новые возможности и будьте благодарны за все.

Козерог

Наконец. настал день, когда можно отдохнуть и расслабиться. Сегодня хорошо провести время с друзьями, устроить себе праздник. В этот день вас могут посетить хорошие идеи, прислушайтесь к ним. Также ожидается много перемещений по городу и общения с близкими.

Водолей

Если вы шли к какой-то цели, сегодня она может реализоваться! В эту пятницу вас ожидает достижение желаемого в личной жизни и в карьере. Стоит подвести итоги последних 3-х недель и наметить дальнейший план действий. До конца марта продолжайте активно развиваться и духовно совершенствоваться.

Рыбы

Сегодня расширяйте свои границы - отправляйтесь в путешествие по новым странам или за новыми знаниями. В этот день проявляйте активность в Интернете, устраивайте встречи с друзьями и единомышленниками, вам могут предложить что-то совершенно новое или родится оригинальная идея для самореализации.

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Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Старс Вероника Старс
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Вероника Старс
Тег
гороскоп 2020
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