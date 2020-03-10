Гороскоп на 11 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на среду.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Динамика дня – Американские Горки!

Фон дня - удача, успех, счастье. Планы о путешествиях и мечты о новых странах. Желание учиться и открывать новые границы познания мира.

Детали дня – конфликты в отношениях, ссоры, споры, капризы, перетягивание одеяла, вынужденные уступки пальмы первенства. Неудержимая жажда внимания и материальных удовольствий", – так характеризует сегодняшний день Вероника Старс.

Овен

Берегите ваши отношения с близкими. Вероятны мелкие конфликты и недопонимания. День очень активный и насыщенный на события. Благоприятно направить силы на решения бизнес-задач. Большая вероятность того, что вы достигнете ранее поставленных целей и обретете финансовый результат.

Телец

Сюрпризы продолжаются. Пришло время заняться своим внешним видом, обновить прическу или гардероб. Отношения с коллегами и с начальством сегодня могут принести напряжение и мелкие споры. Хорошо наводить порядки дома и заниматься семейными делами.

Близнецы

Близкие люди могут провоцировать вас на словесные перепалки. Открытый диалог сможет сгладить любой конфликт. Некоторых из вас потянет на шоппинг, но старайтесь рассчитывать грамотно свои финансы. Большие шансы получить долгожданные новости по работе и бизнесу.

Рак

Сегодня самое важное для вас - быть сдержаннее со своими домочадцами. Направьте пыл на бытовые дела: уборку, стирку, готовку. Сегодня благоприятно общение с природой. Партнеры по браку или бизнесу до конца марта будут требовать вашего активного участия в их делах.

Лев

В этот день старайтесь не спорить со своими коллегами на работе и тем более - с руководителями. Сейчас не самое лучшее время совершать сделки, подписывать контракты или договариваться о важных для вас делах. День обещает суету, обилие разговоров, переписок и передвижений по городу.

Дева

Если вы запланировали крупные покупки и денежные вложения - потерпите до пятницы. Сейчас высокий риск растратиться и не получить удовольствия. Также вероятны мелкие конфликты с детьми и любимыми людьми, особенно из за финансов. Разрядить обстановку поможет ужин в красивом заведении или посещение развлекательного мероприятия.

Весы

Ваши отношения с родственниками и семьей сегодня находятся под ударом. Могут случиться стычки и разногласия. Вашу энергию хорошо перенаправить на решения текущих дел, креатив, разработку новых идей. В этот день вам будет хотеться многого. Но, как ни странно, стоит сосредоточиться на уходе за собой. Это занятие не только доставит удовольствие, но и зарядит энтузиазмом для будущих свершений.

Скорпион

Чтобы не наговорить лишнего кому-то из вашего ближнего окружения, займитесь мозговым штурмом и подведите итоги последних 3х недель. Не спешите принимать решения, дождитесь пятницы 13-го! Отдых и посещение “мест силы” подействует на вас благоприятно.

Стрелец

Сегодня избегайте финансовых сделок и конфликтов на почве денег. Вероятны разногласия с друзьями и единомышленниками. День подходит для чатов, звонков и развития начатых интернет проектов. Можно отправляться в поездки или просто прогуляться по городу с вашими любимыми.

Козерог

В этот день вам станет ясно, куда двигаться дальше. Некоторые важные цели будут достигнуты. Либо, как минимум, придут долгожданные новости. Вероятны конфликты с женами/мужьями, с родственниками. Проявляйте активность в вопросах денег, ищите новые источники дохода.

Водолей

Все, что связано с семьей, домом, местом жительства в последнее время приносит вам радость и удовольствие. Однако в этот день не исключены конфликты. На работе можете столкнуться с трудностями и проблемами. В этом случае вам нужно, во-первых, использовать свое умение дружить, а во-вторых, довести до логического конца все зависшие дела.

Рыбы

Сейчас у многих из вас идет большая работа над новыми проектами. Самое время до конца недели внедрить в свои дела современные технологии или сделать что-то впервые для себя. День может принести финансовые затраты и некоторое напряжение с деньгами. Поэтому тщательное планирование своего бюджета до конца марта вам не помешает.

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