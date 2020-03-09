Гороскоп на завтра, 10 марта: сюрпризы и счастье для Тельцов и Львов, финансы для Дев и Стрельцов

Гороскоп на 10 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на вторник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"День, когда дела начнут разворачиваться в нужном направлении. Наконец, начнется развитие и продвижение. Межличностные взаимоотношения ближайшие два дня будут играть большую роль в жизни каждого из нас. Многие союзы будут проходить проверку на прочность. Сегодня вероятны судьбоносные знакомства и решения. Тем не менее, опираясь на своего партнера, ведя сдержанную коммуникацию, можно добиться не только взаимопонимания, но и решить давно застрявшие проблемы", - утверждает Вероника Старс.

Овен

Продуктивное рабочее настроение после полудня может обернуться недопонимаем с вами партнерами по бизнесу и жизни. Тем не менее продолжайте прикладывать усилия и доводить начатое до конца, но старайтесь прислушиваться к мнению других. Вечером будьте сдержаннее с вашими любимыми.

Телец

Сюрпризы в вашей жизни продолжаются. Самое время обратить внимание на свои потребности, желания, внешний вид. Однако и тема денег будет не менее важна для вас в этот день. Придется много трудиться и суметь наладить контакт со своими коллегами и партнерами по работе.

Близнецы

Утром вы будете задействованы в семейных, домашних делах, а уже после 12 дня захочется отдыха, расслабления, романтики. Некоторых потянет на шопинг, посещение различных мероприятий и заведений. У кого есть дети - самое время уделить им внимания, ну и не забудьте побыть наедине со своей второй половинкой.

Рак

До полудня вероятны передвижения и обсуждение повседневных вопросов. Во второй половине дня ваши близкие потребуют внимания, домашние дела могут проявиться неожиданное остро. Не исключены мелкие семейные конфликты. Учитывайте мнение вашего партнера.

Лев

Сегодня для вас относительно счастливый день. Настраивайтесь на удачное стечение обстоятельств. Обращайте особое внимание на приходящую информацию и деловые разговоры - окружающие могут подкинуть интересную идею. Некоторые из вас сегодня могут отправиться в поездку или запланировать путешествие.

Дева

В этот день у многих из вас резко развернутся дела на 180 градусов. Все, что раньше шло со скрипом, теперь начнет идти легко. Сегодня вас могут волновать денежные вопросы, покупки, имущество. Однако крупные финансовые вложения рекомендуется перенести на следующую неделю.

Весы

Первая часть дня спокойная и расслабленная. А вот вторая половина вторника напряженная. Старайтесь не идти на конфликт, особенно с близкими людьми. В ваших рабочих делах может произойти что-то неожиданное, но случайности - это лишь следствие ваших предыдущих решений и выборов. Обязательно уделите время для себя.

Скорпион

Не спешите с инициативами и начинаниями, отложите их на конец недели. Вам сейчас стоит хорошенько отдохнуть, подвести итоги и наметить новые планы. Прогулки на природе, уединение, кино, теплая ванна пойдут вам на пользу. Сегодня может раскрываться нечто тайное.

Стрелец

Сегодня друзья, коллеги и просто единомышленники способны подкинуть вам стоящую идею для развития. Также высокая вероятность, что вы увидите своего партнера по браку или бизнесу с неожиданной стороны. Кроме того, ждите решения финансового вопроса.

Козерог

Этот день может принести вам перемены на работе. До конца марта продолжайте быть активными и инициативными, все это приведет вас к цели и карьерным вершинам. Отношения с любимыми в этот вторник также для вас будут очень важны.

Водолей

Сегодня настраивайтесь на удачу. Оптимизм способен запустить любую застрявшую ситуацию. Вероятно, вас ждет обилие общения, переписок, активности в соцсетях, а также ближние и дальние поездки. Юридические дела и вопросы с документами решатся положительно.

Рыбы

Некоторые Рыбы сегодня будут заниматься крупными покупками или займами. Вообще тема денег, особенно вашего мужа/жены, сейчас актуальна. Также в этот день хорошо заниматься самопознанием, проделывать внутренние трансформационные работы над собой. В этот вторник многие из вас пойдут на риск, но при этом старайтесь прислушиваться к членам семьи или к партнеру.

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