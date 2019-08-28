Гороскоп на сентябрь 2019 года по картам Таро: перед кем откроются двери

Гороскоп на сентябрь 2019 года по картам Таро обещает победу Овнам, труд, приносящий деньги и удовлетворение Весам и "горе от ума" Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен – Шестерка Жезлов

Под ликование в побежденный город въезжает победитель. С горящим жезлом, символом высшей власти, он поднимается на балкон самого высокого здания. Стоя там, наверху, он видит огромную толпу, которая пришла поприветствовать его. От этой эйфории кружится голова. Кажется, что ты поднялся над человечеством, став богом… Эта карта предвещает, прежде всего, большие успехи, достигнутые собственным трудом, а также частичную утрату чувства реальности. Совет Таро: наслаждайтесь победой, но помните, как преходяща людская слава. Держите голову холодной.

"Таро Снов", 6 Жезлов

Телец – Шестерка Кубков

Детство… Как давно это было. Мир был добрым и светлым, люди вокруг – улыбчивыми, деревья – большими, а мечты – наивными. Эта карта – символ ностальгии, тоски по прошлому и желании вернуться в него. Возможно, вам покажется, что всё лучшее в вашей жизни уже произошло, и остается лишь снова и снова пересматривать старые фото, говорить со старыми друзьями о делах давно минувших дней, посещать места, где прошло детство и юность. Совет Таро: не увязайте в прошлом, каким бы хорошим оно ни было. Настоящее и будущее готовят не меньше приятных минут. И цените жизнь во всех ее проявлениях, даже в самых незначительных.

"Таро Снов", 6 Кубков

Близнецы – Тройка Кубков

Маски, вино, праздничная мишура… Эта карта звучит как венецианский карнавал. Она обещает шумные мероприятия – свадьбу, юбилей, профессиональный праздник, - проведенные в большой компании. Будет много встреч в неформальной обстановке, разговоров по душам на фуршете, новых полезных знакомств. Эта карта – о повышенной социальной активности. Еще одно ее значение – романтические отношения, в которых оказался вовлеченным кто-то третий. Она говорит и о недостатке искренности и настоящей радости – или о необходимости скрывать свои истинные чувства. Никто не знает, что на самом деле чувствует человек, чье лицо спрятано за веселой маской.

"Таро Снов", 3 Кубков

Рак - Справедливость

На этой карте изображена странная богиня правосудия Фемида. Ее глаза не завязаны, а слепы. Весы вырастают из ее тела и замирают на отметке "ноль" - ни влево, ни вправо. Сама богиня больше напоминает мужчину, а не женщину. Карта пропитана металлом как символом нерушимости, "железобетонности" закона правды. Она предвещает ситуации, когда будет необходимо применить принцип: "Сократ мне друг, но истина дороже", когда придется пожертвовать дружбой, знакомством, лояльным отношением ради установления Правды. Алая мантия богини – на заднем плане. А это значит, что во имя справедливости придется пожертвовать и эмоциями. Еще одно значение карты – установление справедливости в суде.

"Таро Снов", Справедливость

Лев – Семерка Жезлов

Глубокая ночь. В старинном замке разыгрывается баталия. Силы неравны. Шестеро на одного. Но главный герой полон отваги и не собирается выбрасывать белый флаг. Он продолжает биться. И, если внимательно присмотреться к деталям, станет понятно, что он находится в удивительно выгодной позиции, что его жезл – мощнее и ярче, чем оружие противников, а под ним – звезда, символ победителя. Это значит, что, несмотря ни на что, вверх в этой битве возьмет именно он. Карта предвещает непростой бой – бой за собственные убеждения, за собственное мнение, за место под солнцем. Но, если у вас не иссякнет вера в себя, стремление к победе, если вы будете оставаться на стороне света и не уступите высшим принципам, эта партия закончится в вашу пользу.

"Таро Снов", 7 Жезлов

Дева – Семерка Кубков

Вы идете по длинному коридору в полумраке, впереди – огромная массивная дверь. Вы почти не видите ее, а просто знаете, что она там. И вот в вашей руке – дверная ручка. Вы осторожно поворачиваете ее… и вдруг перед вашими глазами вспыхивает настоящее великолепие! Глаза слепит яркий свет, отражающийся от золота, хрусталя и бриллиантов! Руки тянутся к каждой из чаш, и вы не можете решить, которая из них ценнее. Основное значение карты – иллюзии, которые затмевают реальность. В этом месяце у вас будет много искушений, но практически ничего из того, что будет предложено, не будет заслуживать внимания. Пустые мечты, пустые обещания, пустые проекты. Таро призывают делать ставку на холодный расчет и не поддаваться на эмоции.

"Таро Снов", 7 Кубков

Весы – Тройка Денариев

Мастер изготавливает свой новый шедевр. Умелые руки твердо держат инструмент, и непослушный материал приобретает задуманную форму. "Всё в твоих руках", – говорит эта карта. Она о профессионализме, который приносит не только удовольствие, но и хороший доход. Карта также может означать щедрое вознаграждение за качественно выполненную работу. Еще одно значение карты – повышение мастерства в избранной сфере или освоение новой профессии. Она чрезвычайно позитивна, поэтому, за что бы вы ни взялись, всё будет вести к повышению авторитета, уважения в обществе, к росту доходов и чувству радости от труда.

"Таро Снов", 3 Денариев

Скорпион – Паж Жезлов

"Что наша жизнь? Игра". Таков девиз этой карты. Ее фоном служит шахматная доска, а главный герой (или героиня) – азартный игрок с дьявольским огоньком в глазах. Основное значение карты – новый импульс к действию, а также желание сыграть в игру с самой Судьбой. Эта карта такая же непоседливая, как и все Скорпионы. Покой не для них. Как только цель достигнута, в голове начинает созревать новый план, иногда коварный. Карта также говорит о желании учиться, которое может возникнуть, а также о возможностях, которые будут для этого предоставлены. Предостережение Таро: прежде чем пуститься в новую авантюру, взвесьте все "за" и "против".

"Таро Снов", Паж Жезлов

Стрелец – Десятка Денариев

Темный непроходимый лес. Воображение рисует страшных чудовищ, которые пытаются дотянуться до путника своими руками-ветвями. И вдруг впереди он видит узкий проход, а в нем – золотистый свет. Сделав еще несколько шагов, путник оказывается у старинных заросших врат. Еще один шаг – и вот он уже в новом мире, солнечном, радостном и светлом, мире, где сбываются мечты, мире богатства и процветания. Эта карта имеет два значения. Первое – чрезвычайно позитивное. Оно говорит о достижении благополучия и благосостояния. Прежде всего, семейного. Второе значение – иллюзия такого благополучия и процветания, когда человек видит то, что хочет видеть. Какой именно вариант карты проиграется, скоро узнаете.

"Таро Снов", 10 Денариев

Козерог – Тройка Жезлов

Эта карта – о путнике, который шел за мечтой. Когда-то давно во сне он увидел дивный корабль, почти сказочный, и чей-то голос сказал: "Если захочешь, он будет твоим, но для этого придется приложить немало сил". На следующее утро мужчина отправился в путь. Он шел долгие дни и ночи, сносил не одну пару ботинок. В одну из ночей он решил отдохнуть у моря. На рассвете его разбудил яркий свет. Открыв глаза, он увидел перед собой… корабль мечты. Эта карта, как и предыдущая, имеет два почти противоположных значения. Первое – достижение желанной цели, которая казалась неосуществимой, или максимальное приближение к ней. Второе – иллюзия легкости победы, чрезмерное расслабление, остановка и празднование победы, когда ее еще нет. И призыв к действию, к последнему рывку.

"Таро Снов", 3 Жезлов

Водолей – Десятка Мечей

Обнаженный мужчина присел, обхватив голову руками. На его спине десять острых мечей вырезают замысловатый узор. Мужчина с трудом сдерживает крик боли и с ужасом ждет, когда оружия пыток проткнут его насквозь. Эту карту нельзя назвать положительной, но никакие пытки и другие физические увечья она не обещает. Мечи в системе Таро – символ интеллекта, острого ума. Когда количество мечей "зашкаливает", это говорит о ситуации, когда человек не просто полностью полагается на логику и холодный расчет. Для него ум – это бог, единственный бог. На карте мы видим, как ум… убивает человека. Это "горе от ума", когда, отдавшись на волю разума, человек отчасти перестает быть человеком, то есть перестает чувствовать, любить, радоваться и плакать. Эту карту следует рассматривать как предостережение: не превращайтесь в живого робота.

"Таро Снов", 10 Мечей

Рыбы – Туз Денариев

Это прекрасная карта, символизирующая материальную силу и мощь. На ней изображен бог Вулкан, держащий в руках символ Денария – денег, а также всего, что подпадает под определение материального. Она обещает мощный импульс к преобразованиям в этой сфере и помощь самого Неба. Все начинания, связанные с этой сферой, будут чрезвычайно удачны и успешны. Например, покупка недвижимости, финансовые вложения, старт нового проекта. Или просто начало нового курса тренировок в тренажерном зале. На это намекает мускулистая фигура бога. Любые профилактические и оздоровительные мероприятия также приветствуются.

"Таро Снов", Туз Денариев

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