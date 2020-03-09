Гороскоп на сегодня, 9 марта: как переживут полнолуние Раки, Скорпионы, Весы.

Гороскоп на 9 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Понедельник! Полнолуние! Застывший на одном месте ретро Меркурий! Этого уже достаточно, чтобы понять, что день будет эмоциональным и насыщенным. Однако не все будет получаться легко, вероятны ошибки, задержки, недопонимания, излишняя критичность и желание конфликтовать. Не реагируйте на провокации, сбавьте темп и просто доверьтесь ситуации. Включите режим “Наблюдателя”. Уже завтра все начнет разворачиваться в другую сторону. Сегодня хорошо заниматься повседневными, рутинными задачами, доводить начатое до конца", – рекомендует Вероника Старс.

Овен

Сегодня вам придется хорошенько потрудиться, но все будет во благо, особенно если вы на пути к своей цели. Не исключены мелкие рабочие конфликты и разногласия. Некоторые вещи могут не получаться, но не стоит опускать руки. Планирование дня позволит не растратить энергию впустую.

Телец

Воскресные сюрпризы могут обернуться ссорами с любимыми или с вашими детьми. Некоторые начинания и старты с конца февраля покажут свой результат. Сегодня к вам придет ясность. Можно ожидать поворотов на 180 градусов в финансовых и рабочих делах.

Близнецы

Постарайтесь сегодня воздержаться от семейного конфликта. Вместо этого направьте энергию на решение домашних, бытовых вопросов: уборка, готовка, стирка, мелкие ремонты, то что давно откладывали, завершит сегодня. Также не спешите принимать важные решения, продолжайте собирать недостающую информацию, обдумывать дальнейший план действий.

Рак

Сегодня вы как на американских горках. То весело, то грустно. Не планируйте никаких сделок и крупных покупок, в том числе кредитов или финансовых инвестиций. Ваши отношения с любимыми и деловыми партнерами сегодня под ударом. Вероятны обиды, недопонимания, слова критики и осуждения. Поэтому старайтесь меньше общаться в этот день.

Лев

Возникшая в последнее время неопределенность будет рассеяна благодаря трезвому взгляду на происходящее. Аккуратнее с деньгами, сегодня финансовые вопросы будут волновать вас больше обычного, но через пару дней все станет на свои места. Покупки стоит отложить до лучших времен.

Дева

Этот понедельник для вас не лучший день. Могут возникнуть склоки, недопонимания. Уже завтра вы взглянете на себя и на свои цели по-другому. Если сегодня вы решили сесть на диету или сменить имидж – отложите на завтра. Все может измениться, вы можете поменять планы. Этот день посвятите анализу событий.

Весы

Сегодня вас может настичь усталость от проделанной за последние пару недель работы. Не исключено, что вы будете принимать решения, где нужно будет от чего-то отказаться. Если возникнет напряжение, делегируйте дела своим партнерам или попросите свою вторую половинку о помощи.

Скорпион

Сегодня многое зависит от вас, от того насколько вы инициативны и целеустремленны. Результаты в работе и в отношениях – в ваших руках. В этот день нужно быть активным в общении, с друзьями, в интернете. Можно продвинуть свою идею. Финансы будут в поле вашего зрения, но не спешите с новыми денежными вложениями. Некоторым из вас могут вернуть долг.

Стрелец

Не провоцируйте ссоры в семье, сейчас не время высказывать свое недовольство и критику. Возможно, сегодня вы получите результат от проделанной работы, имеющей отношение к дому, семье и родственникам. Ваши дети и любимые способны смягчить непростое настроение дня.

Козерог

Много дел и обязанностей на вас сейчас свалилось. На работе вам могут заявить о предстоящих переменах. В вопросах, связанных с поездками, оформлением документов, вероятен определенный результат. Сегодня самое время расширять свой кругозор и заниматься саморекламой.

Водолей

Ваши финансовые планы и инициативы последних двух недель -принесут плоды. Придет ясность и понимание. Вероятен приток денег или денежная компенсация. Этот день может подкинуть вам напряженные ситуации в работе и в отношениях, когда в экстренном режиме нужно будет принимать решения.

Рыбы

В этот день под ударом ваши взаимоотношения с людьми. Может быть много общения. Те дела, которые были начаты в 20-ых числах февраля, дадут о себе знать. Придется определяться, над чем продолжать работать, а что стоит завершить, особенно если дела касаются денег и заработка.

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