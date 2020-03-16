Гороскоп на сегодня,16 марта: все важные дела завершайте до полудня

Гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Понедельник не обещает вам легких путей и развития дел. Утром не ведитесь на провокации со стороны близких и любимых, также не создавайте конфликт на ровном месте. Только после 18 вечера начнут решаться вопросы, появится рабочее настроение и желание добиваться задуманного.Трезвый взгляд на происходящее позволит наметить планы на неделю", – утверждает Вероника Старс.

Овен

Постарайтесь сегодня не стартовать с новым и важным для вас. Доведите начатое до конца, продолжайте работать над тем, что было запущено ранее. День подходит для обучения, расширения своего кругозора, общения со знающими и авторитетными людьми, а также для поездок. Могут прийти идеи или предложения заработать, смотрите шире, возможности сами идут к вам в руки до начала апреля.

Телец

Друзья, коллеги и единомышленники могут обратиться к вам за помощью или с идеями для увеличения финансового состояния. День не подходит для сделок и покупок, однако рассматривать поступающие предложения все-таки стоит. Вечер подарит продуктивное настроение и желание идти к своей цели.

Близнецы

Близнецы сегодня могут вернуться к отложенным делам и задачам с новыми силами и энтузиазмом, однако начинать процессы сегодня лучше до 11:30, потом мало что будет удаваться и получаться вплоть до самого вечера. Утром постарайтесь не поссориться со своей второй половинкой, а после 18 можно смело разбираться с финансовыми вопросами, просчитывать бюджет, будущие покупки и инвестиции.

Рак

Уделите внимание своему состоянию здоровья, не планируйте много дел и работы на этот понедельник, отдохните. Сегодня могут объявиться некоторые люди, с которыми вы давно не общались, могут состояться разговоры о деньгах и новых источниках дохода. Вечером будет благоприятное время для планирования и постановки совместных целей с вашими партнерами по браку.

Лев

До 12 дня настроение нестабильное и нервозное, поэтому не стоит принимать важные решения, начинать рабочие и личные дела, а также совершать покупки, перенесите все на вечер или вовсе на вторник. Реалистичный взгляд на вещи, прагматизм и расчетливость вам сегодня не помешают. Уделите время своим детям или займитесь хобби.

Дева

Сохраняйте спокойствие, с самого утра вероятны конфликты с вашей семьей. День посвятите наведению порядка, уборке, бытовым делам и всему, что связано с домом. Ближе к вечеру вы будете настроены на работу, творчество, контакт со своими любимыми и детьми. Если вы бизнесмен - продолжайте развивать свои идеи и проекты.

Весы

Вероятно, сейчас многих из вас волнуют финансовые вопросы, инвестиции, кредиты и пр. В этот день может поступить недостающая информация или озарение по поводу рабочих и бизнес проектов. Тема семьи, дома, недвижимости и места жительства активно включена до конца марта, прикладывайте в этой сфере усилия.

Скорпион

Большая часть дня будет активна тема покупок и заработка, но пока стоит потерпеть с крупными тратами и начинаниями, отложите инициативы на вторник. Вечером продолжайте налаживать коммуникацию, вести переговоры, диалоги, искать недостающую информацию, учиться чему-то новому. А еще вам может повезти с новыми знакомствами и в любви на этой неделе.

Стрелец

Сегодня на вас будут обращать внимание, да и многим представителям вашего знака захочется инициатив и социальной активности. Однако, мало что получится, если запустите процессы после 11:30, дела могут тормозиться, поэтому время для любы начинаний - это вечер или вторник. Продолжайте искать новые источники дохода.

Козерог

Не выходите сегодня на передний план, дождитесь вторника, вот тогда то вы сможете достичь желаемого, а в этот понедельник максимум отдыха и минимум суеты. Вечером уделите внимание своему внешнему виду, здоровью, ну и не забудьте про своих любимых.

Водолей

День относительно нейтральный для вас. Самое важное - утром не поссориться с друзьями и любимыми, но в целом, продолжайте начатое, занимайтесь развитием своих навыков пользования новыми технологиями или обучением чему-то иностранному и прогрессивному. Вечером может появиться желание уединиться, выделите время на себя.

Рыбы

Если вы долго ждали решения какой-то ситуации, новостей или информации - сегодня она может прийти. Однако заключать сделки и делать какие-либо новые шаги стоит только после 18 вечера или отложите все инициативы на вторник. Вечером самое время выйти на контакт с единомышленниками и быть более активнее в социальных сетях.

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