Гороскоп на осень 2019: кого ждут неприятности

Осень 2019 обещает множество сюрпризов, которые принесут в повседневную жизнь некоторых людей значительные перемены. Впрочем, такое счастье ожидает не всех.

OBOZREVATEL предлагает узнать, кого из знаков Зодиака в ближайшие два месяца ждут неприятности.

Фото: jv.ru

Овен

Гороскоп на осень 2019 советует Овнам настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу ноября вы почувствуете усталость и раздражение. Поэтому запаситесь терпением и обязательно доделывайте все дела до конца. Когда все решиться — сделайте себе выходной или уйдите в отпуск.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам держать под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумать. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью.

Фото: podrobnosti.ua

Рак

У Раков осенью будет буквально все валиться с рук. Им будет сложно в коллективе, а дни могут буквально сыпаться искрами. Если вы не хотите, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, вам лучше заняться собственными делами и держать свое мнение при себе.

Стрелец

Осенью 2019 года звезды советуют Стрельцам быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Фото: freepik.com

Рыбы

В октябре и ноябре Рыбам стоит проявить незаурядную выдержку в общении. Вокруг вас просто таки будут бурлить сплетни, слушать которые будет не слишком приятно. Вероятно, что услышите и плохие слова о себе — не берите их близко к сердцу. Смените обстановку, побудьте наедине с собой, помедитируйте.

Читайте также на OBOZREVATEL:

Гороскоп на 2019 год расскажет, что приготовили звезды для всех знаков Зодиака на 12 месяцев.

Любовный гороскоп: какие знаки Зодиака являются наиболее склонными к изменам и не могут без того, чтобы не "ходить налево".

Гороскоп совместимости называет три пары по знакам Зодиака, которым будет трудно создать крепкую семью и жить под одной крышей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!