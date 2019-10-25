Гороскоп на ноябрь 2019 года по картам Таро: кого ждет триумф

Гороскоп на ноябрь 2019 года по картам Таро обещает тотальную романтику Водолеям, огненное крещение Стрельцам и веселые вечеринки Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен – Шестерка Жезлов

Ноябрь пройдет для вас под знаком победы. На этой замечательной карте изображен военачальник, который въехал в покоренный город. Под восторженные крики толпы он поднялся на импровизированную сцену. Окинув взглядом толпу, внимающую каждому его слову, он осознал: "Достиг я высшей власти!" Подобные чувства можете испытать и вы. Это карта успешного достижения цели после долгих трудов и битв, это карта признания и успеха. Единственное предостережение Таро таково: находясь на вершине, все же оставайтесь человеком. Проявления эгоизма и других негативных качеств могут отрицательно сказаться на ваших перспективах.

Таро Снов, 6 Жезлов

Телец – Рыцарь Кубков

В морской пучине, оседлав морского конька, движется Рыцарь. На этой карте фантастично всё, начиная с сюжета и заканчивая доспехами главного героя. Она – об уходе от реальности в мир чувств, чувственности, эмоций и любви. В этом месяце доминирующей темой для вас будет романтика во всех ее проявлениях. Может возникнуть желание "окунуться в омут с головой", на время выпасть из сумасшедшего ритма деятельности, влюбиться "по уши", потерять и снова обрести себя в этом чувстве. Карта считается чрезвычайно позитивной и обещает счастливое стечение обстоятельств в делах сердечных. Единственный совет Таро – если придется принимать серьезные решения, "всплывайте".

Таро Снов, Рыцарь Кубков

Близнецы – Четверка Мечей

Вам выпала очень необычная и интересная карта. В классическом Таро на ней изображен рыцарь, который прилег отдохнуть… в склепе. Главная тема карты – "отдых посреди битвы". Она – о временной передышке, паузе в активной деятельности, которая нужна для восстановления сил. Поскольку масть Мечей символизирует интеллект, то основной совет Таро касается ума. В ноябре вам рекомендуется снизить умственную нагрузку, переключиться на другие виды деятельности, которые не вызывают стрессов. Таро советуют больше отдыхать на природе, больше слушать музыку, больше чувствовать и меньше думать. Когда этот период завершится, вы приступите к активной деятельности с новыми силами.

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Таро Снов, 4 Мечей

Рак – Королева Мечей

Эта Королева по-своему уникальна. В ней соединились совершенно несоединимые вещи: женственный образ и увесистый меч, ангельские крылья и взгляд, полный прагматизма. Главная тема карты – перфекционизм и стремление к независимости. Но, увы, ни то, ни другое не приносит счастья. Никто не может быть идеальным. Это априори невозможно. Зато погоня за идеальностью может изрядно измотать. Независимость тоже хороша до определенных пределов, ведь полная независимость на практике означает одиночество. В этом месяце Таро советуют сбавить обороты, перестать мучиться по поводу неосуществимых целей и просто наслаждаться жизнью. Такой, какой она есть: не идеальной, и все-таки такой прекрасной!

Таро Снов, Королева Мечей

Лев – Двойка Мечей

Красивая женщина с повязкой на глазах держит в руках обнаженные мечи. Она как бы взвешивает каждый из них, пытаясь определить, который лучше, но так и не может принять окончательное решение. За ее спиной – полная луна, освещающая тучи. Но женщина не видит ее. Она полностью погружена в собственные чувства и переживания. Главная тема карты – непростой выбор. И выбор этот будет сделан на основе логического анализа ситуации, взвешивания всех "за" и "против". Совет Таро состоит в следующем: это как раз тот случай, когда ум не в состоянии дать правильный ответ. Хотя бы на время доверьтесь собственной интуиции и внутреннему чувству. Оно не обманет.

Таро Снов, 2 Мечей

Дева – Тройка Кубков

Вся эта карта пропитана атмосферой праздника. Карнавальные маски, мишура, бокалы с вином. Масть Кубков – символ чувства, эмоций, романтики. Таро обещают ноябрь, который пройдет под знаком праздничных мероприятий – вечеринок, корпоративов, свадеб, юбилеев или чего-то подобного. Но, вероятнее всего, речь здесь идет об официальных, а не о семейных торжествах. Вам может представиться возможность завести новые полезные знакомства, презентовать себя в лучшем свете, продвинуться по карьерной лестнице или просто существенно добавить авторитета. И все же Таро дают такой совет: на всех подобных встречах оставайтесь в маске. Искренность оставьте для родных и близких.

Таро Снов, 3 Кубков

Весы – Туз Жезлов

Вам выпала карта огненной стихии. Вся она наполнена символами огня: пылающий жезл, саламандра и извергающийся вулкан. Она говорит о том, что ноябрь пройдет под знаком активного (и даже революционного) действия, прорыва в новые сферы деятельности, новых успешных начинаний, которые принесут признание и победы. Если вы готовы сжечь все мосты и начать всё с чистого листа, само Небо будет на вашей стороне. Этот месяц может положить начало новому важному периоду в вашей жизни, разделить ее на "до" и "после". Причем, "после" будет намного лучше, чем "до". Главное – не бояться перемен, верить в свои силы и действовать!

Таро Снов, Туз Жезлов

Скорпион – Семерка Монет

Рано утром женщина пришла в сад. Когда-то она посадила здесь плодовое дерево и вот пришла в надежде получить урожай. Но обнаружила, что плоды еще не созрели. Она присела в нерешительности: подождать здесь? Или уйти? Или посадить новое плодовое дерево? Главная героиня карты смотрит на зрителя и как будто задает ему все эти вопросы. Эта карта – об ожидании "урожая" - в прямом и в переносном смысле - и о терпении. В этом месяце Таро рекомендуют вам не спешить, сделать свою жизнь более размеренной и просто позволить событиям развиваться. "Урожай" обязательно будет. Щедрый урожай. Карта также может указывать на отлаженный процесс, который уже не требует вмешательства. Еще одно значение карты – беременность и связанное с ней ожидание рождения ребенка.

Таро Снов, 7 Монет

Стрелец – Высший Суд

Вам выпала очень "многослойная" карта с точки зрения ее смыслов. Она основана на библейском сюжете о "последнем дне", когда "мертвые восстанут из могил". Здесь мы видим момент огненного крещения. Часть душ, проходя через очистительное пламя, сгорает в нем, часть – возносится в высшие сферы. В этом месяце вам будет предоставлена особая возможность тотальной трансформации, выхода на принципиально новый уровень в личностной эволюции, в профессии или в чем-то другом. Главное условие для успеха – не бояться отбросить старые взгляды и вещи, не бояться отправиться в опасный путь, сжечь все мосты, рискнуть всем. Тогда вы сами и всё вокруг вас изменится. Преобразится.

Таро Снов, Высший Суд

Козерог – Шут

Пусть вас не смущает название этой карты. Она – самая первая в колоде Таро. И самая мистическая. Она символизирует начало большого пути к великой цели. Шуту придется преодолеть множество испытаний – внутренних и внешних, - несколько раз кардинально сменить собственные идеалы и взгляды, познать высшую Истину и снова утратить ее, но в конце – обрести настоящую свободу. В контексте прогноза на месяц эта карта может обещать начало принципиально нового и чрезвычайно важного этапа жизни. Второе ее значение – более "земное". Она также может означать легкомысленность в принятии серьезных решений и, соответственно, предостережение от непродуманных шагов.

Таро Снов, Шут

Водолей – Туз Кубков

Если бы это был прогноз романтических отношений, можно было бы с полной уверенностью сказать: вам светит счастье в личной жизни. В контексте общего прогноза карта тоже чрезвычайно позитивна. Она обещает большие позитивные перемены в сфере чувств, любви и романтики, а также отношений с людьми как таковых. В этом месяце психологическая атмосфера в вашем окружении может существенно оздоровиться, все застарелые конфликты будут благополучно разрешены, а в семье будет царить полное взаимопонимание и гармония. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, Таро обещают особые условия для такой встречи. Если же у вас есть друг жизни, с ним вы будете чувствовать себя по-настоящему хорошо.

Таро Снов, Туз Кубков

Рыбы – Четверка Монет

Перед вами – купец, хвастающийся своим богатством. В руках он держит шкатулку с сокровищами, он демонстрирует их, но все же не забывает крепко держать в руках. Эта карта – денежная, но она имеет как позитивную, так и негативную сторону. Негатив состоит в том, что вы можете быть слишком, чересчур обеспокоены собственными финансами и материальным положением как таковым. Вплоть до того, что будете отказывать себе во всем, даже в самом необходимом. Позитив состоит в особой способности к сохранению и накоплению материальных средств. Главный совет Таро – соблюдайте баланс. Не будьте транжирой, но и не экономьте на простых и приятных вещах. Сколько той жизни?

Таро Снов, 4 Монет

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