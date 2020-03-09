Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: какие знаки Зодиака получат поддержку, а кто должен избегать конфликтов

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Георгий Личели эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучил советы на неделю.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на эту неделю для каждого знака Зодиака.

"Вторая неделя марта начинается с Полнолуния в знаке Девы, которое произойдёт в понедельник 19 часов 46 минут и будет задавать тон событиям на ближайшие две недели. Основной посыл Полнолуния – это прояснение ситуации и наведение порядка в мыслях и делах. Этому же будет способствовать и Меркурий, который 10 марта разворачивается в прямое движение. Меркурий в прямом движении будет содействовать общению, контактам и взаимопониманию между людьми. Но в дни влияния Полнолуния – с 8 по 10 марта - эмоциональный фон повышен, возрастает чувствительность и сентиментальность, чрезмерная возбудимость, тревожность, многие могут страдать бессонницей. В этот период надо сохранять самообладание и избегать конфликтов", – рекомендует Георгий.

Овны

Если вы родились в период с 20 марта по 5 апреля, вас ожидает спокойная неделя без резких всплесков. На этой неделе чрезмерная активность не принесёт ожидаемых результатов, лучше заниматься повседневными делами. Рождённых с 5 апреля по 20 апреля ожидает напряжённая, но плодотворная неделя. Лучше не конфликтовать с начальством и вышестоящими чиновниками - Марс движется по знаку Козерог и напряженно аспектируют ваше Солнце, поэтому разного рода конфликты негативно скажутся на вашей карьере.

Тельцы

Тельцов, чей день рождения приходится на период с 21 апреля по 5 мая, на этой неделе ждёт удача. Вероятны неожиданные денежные поступления, подарки, спонтанные романтические встречи, а благодаря возросшему обаянию, можно решить многие актуальные вопросы. Рождённым с 5 мая по 20 мая надо сместить акцент в сторону социальной реализации и карьеры. Гармоничные аспекты будут располагать к вам начальство и поддерживать в продвижение ваших проектов.

Близнецы

Рождённым с 21 мая по 5 июня на этой неделе надо уделить внимание партнёрским отношениям, как деловым, так и личным. Остальным представителям знака Тельца следует быть осторожными: есть вероятность столкнуться с обманом. Тщательно проверяйте любую информацию и заманчивые предложения, поступающие на этой неделе.

Рак

Рождённым с 21 июня по 5 июля полезно находиться в кругу семьи, отдыхать и набираться сил. Тем из вас, кто родился с 5 по 23 июля, придётся столкнутся с преградами в карьерной и профессиональной деятельности. Лучше не попадаться начальству на глаза. В личных отношениях вероятность возникновения разногласий. Хорошо соблюдать диету.

Лев

Если вы родились до 5 августа, на этой неделя лучше не проводить деловых встреч и романтических свиданий. Чрезмерное расточительство и потакание своим слабостям могут привести к убыткам и финансовым потерям. Также лучше воздержаться от покупок. Для тех Раков, кто родился с 5 по 23 августа, неделя может быть очень эмоционально насыщена. Темы любовных отношений и творчества могут выйти на передний план.

Дева

Ранним Девам, то есть тем, чей день рождения приходится на период с 24 августа по 5 сентября, звезды обещают хорошее время для активных действий и поиска новых сфер интересов. Финансовая помощь может поступить от друзей. Рождённым с 5 по 23 сентября стоит быть внимательными: в контактах могут возникнуть проблемы, поэтому лучше свести общение до минимума. Повышенная нервозность и раздражительность может негативно сказаться на вашем здоровье.

Весы

Можно рассчитывать на приятные сюрпризы в личной жизни, нахождению компромиссов в спорных вопросах тем из вас, кто родился с 23 сентября по 5 октября. Остальным представителям знака Весы стоит настроиться на то, что ваши дела могут зависеть от других людей. Вероятно, придётся столкнуться с интригами и разного рода препятствиями. И уступать придётся вам.

Скорпион

Для рождённых с 24 октября по 5 ноября эта неделя будет напряжённой. Следует быть внимательными в поездках. Лучше не вкладывать деньги в совместные с друзьями бизнес-предприятия, так как они могут обернуться финансовым потерями. Рождённым с 5 по 22 ноября в решении финансовых вопросов следует полагаться на свою интуицию. Нужно принимать нестандартные решения и не бояться менять то, что устарело. В отношениях могут возникать обиды и ревность.

Стрелец

Рождённым с 23 ноября по 5 декабря неделя благоприятствует в вопросах деловых переговоров, общению с руководителями и официальными организациями. Остальным представителям знака полезно использовать эту неделю для занятий духовными практиками, самоанализа и самосовершенствования. В поездках вероятны досадные происшествия.

Козерог

Для ранних Козерогов (даты рождения с 22 декабря по 5 января) неделя пройдет довольно нейтрально. Но следует избегать партнёрских разногласий и юридических споров. Рождённым же с 5 по 20 января на этой неделе нельзя сидеть сложа руки. Сосредоточьтесь на карьере и рабочих делах: в скором будущем активная деятельность принесёт свои плоды.

Водолей

На этой неделе, вероятно, придётся столкнуться с решением повседневных бытовых проблем и денежных вопросов тем из вас, чей день рождения выпадает на период с 20 января по 5 февраля. Вам лучше не заключать финансовые сделки. Остальным представителям знака Водолей сейчас желательно больше общаться с друзьями, участвовать в коллективных мероприятиях, заводить новые знакомства. Завязавшиеся связи в будущем принесут неожиданные возможности.

Рыбы

Используйте новую неделю для анализа текущей ситуации, реорганизации и выбора пути дальнейшего развития. Следует быть внимательными к здоровью. Эта информация актуальна для тех из вас, кто родился с 19 февраля по 5 марта. Рождённым с 5 по 20 марта важно знать, что поступающие сейчас предложения могут быть сомнительными, следует держаться подальше от интриг и сплетен. В личной жизни вероятны разочарования.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!